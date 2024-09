Het team van Haas kent in 2025 een compleet nieuwe line-up – Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen maken plaats voor rookie Oliver Bearman en Alpine-routinier Esteban Ocon. Laatstgenoemde heeft nogal een reputatie in de paddock. Zijn beruchte acties op de baan worden niet altijd in dank afgenomen. Haas verwacht echter geen problemen en kijkt uit naar de samenwerking met Ocon.

Ayao Komatsu, teambaas bij de Amerikaanse renstal, werd gedurende het raceweekend in Monza gevraagd naar zijn toekomstige coureurs. Is Haas bekend met de reputatie van Esteban Ocon en hoe hoopt het team hier straks mee om te gaan? “Het is zeker ter sprake gekomen, maar ik ben altijd overtuigd geweest van mijn beslissing”, zei Komatsu tegen Crash.net.

‘Duidelijke regels opstellen’

“Ik heb op een eerlijke manier met Esteban (Ocon, red.) kunnen praten”, vervolgde hij. “Ik weet nu hoe hij over dat soort zeken denkt. Persoonlijk geloof ik dat er geen problemen moeten zijn als we een goede, respectvolle en transparante relatie tussen team en coureur creëren.” Ocon lag dit jaar al meerdere keren overhoop met teamgenoot en persoonlijke rivaal Pierre Gasly. Komatsu verwacht echter geen problemen tussen de Fransman en zijn toekomstige protegé Oliver Bearman.

“Ocon is een hele sterke coureur”, alsus de Haas-teambaas. “Zolang we vanaf het begin van het seizoen duidelijke regels opstellen, hebben we een grote kans van slagen. Die transparantie is heel belangrijk. We zullen heus wel eens teamorders moeten geven waar de coureurs het niet mee eens zijn, maar dat kunnen we altijd bespreken. Ik verwacht geen problemen – al het geroddel in de paddock over de reputatie van Ocon, daar maak ik me echt geen zorgen over.”

