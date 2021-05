Mick Schumacher komt vandaag niet in actie tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Duitse rookie crashte in de slotfase van de derde vrije training in de straten van het prinsdom en de schade aan de auto bleek te groot voor Haas om de auto op tijd gereed te krijgen.

Mick Schumacher crashte met nog minder dan twee minuten te gaan in de derde vrije training. Hij was net voor het eerst dit weekend sneller geweest dan teamgenoot Nikita Mazepin, maar bekocht dat even later met zijn tweede crash van het weekend. Het was een zware klapper voor de Duitse rookie, die de achterkant van de VF-21 verloor in Casino en met de linkerzijde tegen de bandenstapels klapte.

Op beelden was al te zien dat de Haas er slecht aan toe was. De ophanging linksvoor- en achter waren afgebroken en ook de achterkant zag er zwaargehavend uit. De monteurs konden hun lunchpauze wel vergeten. Nu hebben ze wel meer tijd om de Haas met startnummer 47 te repareren: Mick Schumacher komt officieel niet in actie tijdens de kwalificatie in Monaco vanwege de schade, heeft Haas bekendgemaakt. Het team ‘evalueert de schade aan het chassis’, zo laat het in een korte verklaring weten.

Foto: Motorsport Images