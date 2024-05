Haas zal na het huidige NASCAR-seizoen niet langer deelnemen aan de Amerikaanse raceklasse. Dat maakte het team dinsdag bekend. De renstal, in Europa bekend van het gelijknamige Formule 1-team, is al sinds 2002 actief in de sport. In 2009 sloeg eigenaar Gene Haas de handen ineen met Tony Stewart, waarna het team als Stewart-Haas meerdere keren in de prijzen viel.

LEES OOK: Kevin Magnussen openhartig over ‘frustrerende’ seizoensstart: ‘Een rotsituatie’

“We hebben de moeilijke beslissing genomen om Stewart-Haas aan het einde van 2024 te sluiten”, leest een officieel statement van het NASCAR-team. “Het was geen makkelijke beslissing, noch ging deze over één nacht ijs. Racen is een intensieve en zware sport. Het vereist een ongelofelijke toewijding en een hele hoop geldmiddelen, waarbij je 365 dagen per jaar de concurrentie moet zien te overtreffen.”

Haas heeft inmiddels laten weten dat het Formule 1-team voorlopig ‘gewoon’ blijft bestaan. “De zaken gaan gewoon door – Gene is 100% betrokken en toegewijd [aan het team]”, aldus een woordvoerder. Stewart-Haas heeft in totaal 69 Cup Series races gewonnen en twee rijderstitels. In de NASCAR Xfinity Series won het team liefst 25 races en verzilverde het in 2023 het kampioenschap bij de coureurs.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).