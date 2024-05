De Grand Prix van Monaco werd voor Kevin Magnussen een weekend om snel te vergeten. De Haas-coureur lag al in de openingsronde overhoop met Sergio Pérez, waarbij ook zijn teamgenoot Nico Hülkenberg werd aangetikt. Het kostte beide Haas-bolides de race. Balen voor Magnussen, die met tien strafpunten in de ‘slechtste seizoensstart’ van zijn carrière zit.

Kevin Magnussen kwam met de schrik vrij in Monaco – de stewards besloten vrij snel om de Deen geen extra strafpunten te geven. Voorlopig dus nog geen raceverbod, hoewel de coureur wel baalt van de schade voor het team. “Het is nooit goed als beide auto’s in een crash zitten”, verzuchtte Magnussen na de race.

“Het is balen, echt een rotsituatie”, vervolgde hij. “Dit is waarschijnlijk de meest frustrerende seizoensstart die ik ooit heb gehad. Alles lijkt gewoon mis te gaan. Hopelijk kunnen we binnenkort wat goedmaken. We hebben een goede auto, dus die moeten we ook gebruiken.”

Pechvogel

Aanwezige reporters vroegen Magnussen of hij gewoon pech heeft gehad in de afgelopen Grands Prix. “Ik haat het om te zeggen dat ik pech heb gehad, want dit heb je zelf in de hand”, reageerde hij streng. “Het feit dat je ‘geen geluk hebt’ is geen excuus. We moeten het hoofd koel houden en positief blijven. De auto is goed, nu moeten we nog zorgen dat het een beetje klikt.”

Tenslotte werd de Haas-coureur gevraagd of hij ervan uitging dat hij wél bestraft zou worden voor het incident met Pérez. “Dat had me verbaasd”, besloot hij. “Maar hier kan ik beter mijn mond over houden.” Magnussen spant op dit moment de kroon met tien strafpunten op zijn racelicentie. Daar komt nog eens bij dat de eerste strafpunten pas in maart 2025 komen te vervallen. Tot die tijd zal hij dus uit de problemen moeten blijven, wil hij een raceverbod voorkomen.

Ondertussen zouden meerdere coureurs azen op zijn plekje bij Haas. Alpine-coureur Esteban Ocon, maar ook Saubers Zhou Guanyu werden al gelinkt aan Magnussens stoeltje. De Deen heeft immers nog geen nieuw contract voor 2025.

