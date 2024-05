De soap rondom de Formule 1-ambities van Michael Andretti heeft een nieuwe wending gekregen. Waar de Amerikaan eerder werd afgepoeierd door FOM, kreeg hij wel goedkeuring van de FIA. Echter, laatstgenoemde partij lijkt nu terug te komen op die beslissing. FIA-president Mohammed Ben Sulayem spoorde Andretti tijdens het raceweekend in Monaco aan om in een bestaand team te investeren.

LEES OOK: Formule 1-topman Pat Symonds kiest voor nieuwe baan bij Andretti

Mario Andretti – oud-wereldkampioen en vader van teambaas Michael – zou in Miami nog te horen hebben gekregen dat Formule 1-topman Greg Maffei het toetreden van de Amerikanen actief schuwt. Nu lijkt de FIA ook te twijfelen over de deelname van Andretti Autosport. “Ik zou [Andretti] willen adviseren om te investeren in een bestaand team, en niet als een elfde ploeg deel te nemen”, zei Sulayem tegen persbureau Reuters.

LEES OOK: Andretti: ‘Greg Maffei dreigt Formule 1-debuut persoonlijk te blokkeren’

Volgens de FIA-baas kan Andretti de huidige teams een belangrijke impuls geven. “Sommige teams kunnen wel een opfrisbeurt gebruiken”, vervolgde Sulayem. “We kunnen beter zorgen dat we tien sterke teams hebben dan ons focussen op een elfde renstal. Dat neemt niet weg dat er geen andere partijen deel mogen nemen, maar het gaat om de kwaliteit van onze teams, niet om de aantallen.”

Sulayem wilde geen namen noemen maar benadrukte dat er teams zijn die worstelen met performance, maar ook met management. De middelen van Andretti zouden hier uitkomst kunnen bieden. “Het is niet dat we iemand als General Motors (de motorleverancier van Andretti, red.) willen schuwen, integendeel”, aldus Sulayem. “De impact zou juist gigantisch zijn. We hebben al drie races in Amerika, maar geen écht Amerikaans team.”

LEES OOK: Amerikaans F1-gevecht: Ford zou uitkijken naar strijd met Cadillac

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).