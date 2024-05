Pat Symonds, tot voor kort het hoofd van de technische afdeling van de Formule 1, kiest voor een nieuwe uitdaging met Andretti. Nu de nieuwe reglementen voor 2026 grotendeels op tafel liggen, gaat de 70-jarige Brit opnieuw voor een sportieve uitdaging. De Amerikanen staan immers nog steeds te trappelen om deel te nemen aan het kampioenschap.

Dinsdag werd bekend dat Pat Symonds zijn taken als Chief Technical Officer binnen de Formule 1 neerlegt. Niet veel later bracht Andretti naar buiten dat Symonds aan de slag gaat bij de Amerikaanse renstal. Andretti, dat al geruime tijd mikt op deelname aan het F1-kampioenschap, zal de kennis en ervaring van de gehaaide ingenieur goed kunnen gebruiken.

“We zijn blij om te kunnen delen dat technisch expert Pat Symonds gaat samenwerken met Andretti Cadillac om ons te helpen bij onze deelname aan de Formule 1”, leest een officieel persbericht. Het team van oud-wereldkampioen Mario Andretti kreeg eerder goedkeuring van de FIA, maar werd – onder druk van de huidige teams – geweigerd door FOM. De Amerikanen schakelden recentelijk enkele politici in om de zaak nader te onderzoeken.

Pat Symonds

Pat Symonds kwam in 2017 in het management van de Formule 1 terecht, na een lange carrière in de sport. Hij is in de jaren ’80 begonnen bij het team van Toleman, dat later werd omgedoopt tot Benetton. Daar was hij onder andere werkzaam als race-ingenieur voor Michael Schumacher. Ook zette hij zich in voor het latere Renault. In 2011 verbond Symonds zich aan Virgin Racing om in 2013 als technisch directeur op te treden voor Williams.

