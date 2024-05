Twaalf leden van het Amerikaanse congres hebben een brandbrief gestuurd naar Gregory B. Maffei, topman van Liberty Media en via FOM eigenaar van Formule 1’s commerciële rechten. De politici eisen uiterlijk uitleg van de rechtenhouder waarom Andretti als elfde team in de Formule 1 is afgewezen.

Na een uitgebreid antecedentenonderzoek keurde de internationale autosportfederatie (FIA) de aanvraag van Andretti voor de Formule 1 eind vorig jaar goed. FOM daarentegen niet. Volgens de rechtenhouder voegt het team team – dat in General Motors een grote Amerikaanse autofabrikant aan zich heeft verbonden – (voorlopig) niets toe aan de sport. Andretti zou meer profiteren van toetreding tot de Formule 1 dan omgekeerd. Michael en Mario Andretti voelden zich beledigd, maar geven hun missie niet op.

LEES OOK: Geen elfde team in Formule 1: FOM poeiert Andretti (voorlopig) af

De Amerikaanse racefamilie zet alle mogelijke middelen, ook politieke, in om zo snel mogelijk een raceteam in de Formule 1 te krijgen. Zo werd onlangs een nieuwe faciliteit geopend in Silverstone, Andretti is er al druk personeel aan het werven. Maar het doorslaggevende groene licht van de FOM ontbreekt. Hoewel er dit weekend een belangrijke vergadering over onder meer dit thema gepland staat bij de Grand Prix in Miami, gaat Andretti nu vol in de aanval.

“Als ze bloed willen, ben ik er klaar voor”, verklaarde Mario Andretti onlangs strijdlustig. Hij is niet van zins de Formule 1-plannen zomaar op te geven. Na al fors te hebben geïnvesteerd in infrastructuur en een overeenkomst te hebben bereikt met General Motors, is de vastberadenheid van het in Indianapolis gevestigde team onvermoeibaar. De herhaalde afwijzing van hun aanvragen door FOM heeft de aanpak echter veranderd.

Mario Andretti, pater familias van de racefamilie, bezocht woensdag het Capitool in Washington om steun te zoeken bij Congresleden. Zijn verzoek tot politieke steun werd door twaalf politici beantwoord: ze hebben een brief gestuurd naar Liberty-topman Maffei waarin tekst en uitleg wordt gevraagd voor de weigering de twee Amerikaanse bedrijven (Andretti en General Motors) vanaf volgend jaar of 2026 toe te laten.

In het officiële schrijven trekken de Congresleden de autoriteit van de rechtenhouder en Liberty Media in twijfel. Volgens de Amerikanen is het onrechtmatig dat de commerciële tak van de sport een inschrijving kan weigeren die door het regelgevende orgaan (FIA) al was goedgekeurd. Het anti-competitieve handelen van FOM zou volgens de brief in strijd zijn met de Sherman Antitrust Act van 1890, een Amerikaanse wet die dit soort praktijken op zowel nationaal als internationaal niveau verbiedt.

Verder beschuldigen de samenstellers van de brief dat FOM en Liberty Media van anti-Amerikaanse sentimenten. De Congresleden hebben gevraagd uiterlijk 3 mei te willen ontvangen.

News: 12 members of Congress write a letter demanding answers on why Formula 1 isn’t allowing Andretti on the grid. They invoke the Sherman Antitrust Act and note the pro-US jobs prospects with Andretti’s partner GM/Cadillac. Addressed to Liberty Media, F1’s American owner.



🏎️🏎️ pic.twitter.com/NP1KtKqK08 — Sahil Kapur (@sahilkapur) May 1, 2024

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."