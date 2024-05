Andretti-Cadillac wil er nog steeds alles aan doen om vanaf 2026 op de Formule 1-grid te staan. FOM wees het toetreden van de Amerikaanse renstal begin dit jaar af, ondanks goedkeuring van de FIA. Inmiddels heeft oud-wereldkampioen en pater familias Mario Andretti onthuld dat Liberty Media-CEO Greg Maffei een persoonlijke wrok koestert tegen het team.

Mario Andretti – vader van teambaas Michael Andretti – vertelde onlangs aan NBC News dat hij tijdens de Grand Prix van Miami door Maffei werd benaderd. “Ik was in gesprek met Stefano Domenicali (CEO van de Formule 1, red.) toen Greg Maffei me opeens onderbrak”, vertelde de 84-jarige Amerikaan. “Hij zei, ‘Mario, ik ga er echt alles aan doen om te zorgen dat Michael nooit in de Formule 1 komt’. Ongelofelijk!”

“Ik wist niet dat het zo persoonlijk was”, vervolgde Andretti. “Ik stond echt versteld, het was alsof er een kogel door mijn hart ging.” Terwijl er nog altijd geen duidelijkheid is over de toekomst van Andretti-Cadillac in de Formule 1, werkt het team stug door aan de nodige voorbereidingen. In Silverstone is inmiddels een nieuwe fabriek geopend en onlangs werd bekend technicus Pat Symonds door het team gestrikt.

“We brengen gewoon enorm veel waarde naar de Formule 1”, vervolgde Andretti. “Het team wil zich echt voor de lange termijn inzetten. We hebben alles gedaan om een plekje te verdienen. Wat willen ze nog meer van ons?” In een poging de beslissing van FOM te ondermijnen, stapte Andretti-Cadillac begin deze maand naar enkele Amerikaanse politici.

