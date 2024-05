Als het aan Ford ligt, is het Formule 1-team van Michael Andretti meer dan welkom in de sport. De Amerikaanse autogigant gaat vanaf 2026 motoren bouwen in samenwerking met Red Bull. Andretti wil op zijn beurt met Cadillac aan een krachtbron werken voor zijn Formule 1-ambities. Bij Ford zien ze de strijd met Cadillac – dat onderdeel is van rivaal GM – wel zitten.

Mark Rushbrook, directeur van Ford Performance en een belangrijke speler in de samenwerking met Red Bull, zou de concurrentie van Cadillac verwelkomen. In gesprek met The Associated Press geeft hij aan verheugd te zijn over het mogelijk toetreden van Andretti. “Er zijn al een hoop constructeurs in de Formule 1, maar we zouden het fantastisch vinden om General Motors in de sport te mogen verwelkomen”, aldus Rushbrook.

“Ze kunnen onafhankelijk van een specifiek team een rol gaan spelen als motorfabrikant”, legde de Ford-topman uit. “Daardoor kunnen ze samenwerken met elk van de bestaande teams.” Ook als het Michael Andretti lukt om met Cadillac deel te nemen aan de sport, is Ford enthousiast. “We heten ze van harte welkom, we hebben niets tegen Andretti”, besloot Rushbrook.

Niet iedereen is Andretti zo goed gezind. Oud-wereldkampioen en pater familias van het raceteam, Mario Andretti, onthulde onlangs dat Formule 1-eigenaar Liberty Media hun toetreden actief schuwt. CEO Greg Maffei zou de plannen van de Amerikaanse renstal persoonlijk willen dwarsbomen. Voorlopig is de toekomst van het team onzeker, FOM heeft (nog) geen groen licht gegeven.

