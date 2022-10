Het resultaat van de Grand Prix van de Verenigde Staten staat op losse schroeven nu Haas F1 in beroep gaat tegen het resultaat. Zij dienen een protest in tegen Alpine en Red Bull omdat zij niet de zwart-oranje vlag kregen terwijl de bolides van Fernando Alonso en Sergio Pérez wel beschadigd waren.

Alonso reed na zijn crash met Lance Stroll door met zijn gehavende Alpine, waar uiteindelijk ook zijn linker spiegel vanaf vloog. Pérez reed op zijn beurt rond met een beschadigde voorvleugel, waarvan de endplate loshing en er later vanaf vloog. Pérez eindigde als vierde, Alonso werd zevende.

Dat de twee coureurs hiervoor geen zwart-oranje vlag kregen van de wedstrijdleiding, waardoor zij verplicht een pitstop zouden moeten maken om de schade te repareren, zit Haas dwars. Zij hebben daarom bij de FIA twee protesten ingediend vanwege een ’technische overtreding’, valt in een document van de FIA te lezen. Dit omdat zij dus niet op eigen gelegenheid besloten de schade te repareren, wat gevaar kan opleveren.

De teamvertegenwoordiger van Haas moest zich bij de stewards melden, die vervolgens moesten oordelen of het protest ingediend kon worden. Beide protesten zijn in de ogen van de stewards ’toelaatbaar’. Inmiddels zijn Alpine en Red Bull naar de stewards geroepen om uitleg te geven.

Haas wil punt maken

Haas lijkt met deze protesten vooral een punt te willen maken bij de wedstrijdleiding. Kevin Magnussen kreeg dit seizoen immers driemaal deze ‘meatball flag‘ vanwege schade aan zijn voorvleugel. Teambaas Günther Steiner en Magnussen lieten na Singapore, het derde geval, blijken dat zij het niet eens waren met die besluiten van de wedstrijdleiding.

Lees ook: Frustratie bij Haas na derde ‘onnodige’ zwart-oranje vlag voor Magnussen

“Ik had zeer lichte schade, maar het stelde niets voor”, zei Magnussen. “Ik kreeg de zwart-oranje vlag, wat mij onnodig leek want het onderdeel stond niet op het punt om eraf te vallen, er waren geen veiligheidsproblemen omdat het aan de auto vastzit.” Hij benadrukte: “Het bewoog niet eens.”

Steiner voegde toe: “Door het incident in de eerste ronde met Kevin verloren we alle posities en kregen we opnieuw een zwart-oranje vlag, voor de derde keer, terwijl dat niet nodig is. We hebben het de afgelopen twee keer heel duidelijk gemaakt aan de FIA en het is net alsof je met je rug tegen de muur staat.”