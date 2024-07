Nu duidelijk is dat Oliver Bearman volgend jaar een van de coureurs van Haas is, zal de Formule 1-renstal hem nog zeker vijfmaal tijdens trainingen of tests inzetten dit seizoen. Vermoedelijk moeten Nico Hülkenberg of Kevin Magnussen zelfs nog vaker hun stoeltje afstaan.

“Ik sta op de planning voor zes vrije trainingen in totaal”, vertelt Bearman in de paddock van het circuit van Silverstone. “Daar zijn er straks nog vier van te gaan en ook zal ik nog een bandentest doen voor het team, op de woensdag na de Britse Grand Prix. Zo kan ik veel kilometers gaan maken, dat zal me flink helpen in de aanloop naar mijn eerste seizoen als fulltime Formule 1-coureur.”

Het is echter niet uitgesloten dat Haas hem nog vaker in zal zetten, zo wordt in de paddock gefluisterd. Dat zal in overleg zijn met Ferrari, waar Bearman als juniorrijder deel van uitmaakt. Hij maakte eerder dit seizoen in Saoedi-Arabië al zijn GP-debuut als invaller voor de toen afwezige Carlos Sainz. Bearman werd de jongste Ferrari-coureur ooit in een Grand Prix en reed meteen in de punten.

Bij Haas vertrekt Hülkenberg sowieso na dit seizoen. Hij verkast naar Stake F1 Kick Sauber, om bij die renstal vanaf 2026 namens Audi in de Formule 1 te gaan rijden. De toekomst van Magnussen is vooralsnog onduidelijk.

