Met nog tien races te gaan, is het 2024-seizoen al succesvoller voor Haas dan 2023. Het Amerikaanse team heeft hun puntenaantal halverwege het seizoen al meer dan verdubbeld, en vooral de Grand Prix van Oostenrijk droeg daaraan bij. Haas-teambaas Ayao Komatsu blikt terug op deze succesvolle race voor zijn team.

De Haas-teambaas kijkt heel tevreden terug op de eerste seizoenshelft. Het Amerikaanse team staat met 27 punten vijfde in het constructeurskampioenschap. In 2023 verzamelde Haas niet meer dan 12 punten bij elkaar tijdens het hele seizoen, waardoor de renstal al aan het begin van de zomerstop een succesvoller seizoen beleeft.

De succesvolste race van Haas in 2024 was tot dusver de Grand Prix van Oostenrijk. Nico Hülkenberg eindigde daar als zesde, terwijl Kevin Magnussen als achtste over de finishlijn reed. “Dat was geweldig”, blikt Haas-teambaas Komatsu terug, in een officiële Haas F1-video. “We hadden al eerder in het seizoen punten gescoord, maar toen haalden we steeds maar net de top tien.”

Dat beide Haas-coureurs in de punten zouden eindigen, had Haas voorafgaand aan de race niet verwacht. “De auto was oké, maar reed altijd op het randje van punten scoren. Dat was erg frustrerend”, legt Komatsu de situatie tot aan Oostenrijk uit. Het team besloot het daarom in Spielberg anders aan te pakken.

Strategie gaf de doorslag

Op de Red Bull Ring was het uiteindelijk de strategie die de doorslag gaf. “In Oostenrijk, met dezelfde auto, wisten we alles perfect uit te voeren. Het team wilden toen een vroege pitstop doen, waar ik nogal sceptisch op was. De degradatie op het circuit maakte dat namelijk moeilijk”, legt de Japanse teambaas uit. “Maar de strategie werkte. We gingen ervoor, en we konden in Oostenrijk de hele race in de schone lucht rijden. Dat was een enorm voordeel, want dat speelde in op de sterke punten van onze auto. Het was echt geweldig, en aanmoedigend.”

