Haas heeft een protest ingediend bij de wedstrijdstewards, waarin ze beweren dat de wedstrijdleiding de regels met betrekking tot track limits niet juist heeft toegepast tijdens de Grand Prix in Austin. De teams van Williams, Red Bull en Aston Martin zijn eveneens opgeroepen om deel te nemen aan de hoorzitting. De FIA heeft aangekondigd dat deze hoorzitting aanstaande woensdag zal plaatsvinden.

Haas-coureur Nico Hülkenberg viel net buiten de punten tijdens de GP in Austin twee weken geleden. Daarom wordt verwacht dat Haas zich zal richten op mogelijke straffen voor Sergio Pérez, Alexander Albon, Logan Sargeant en Lance Stroll. Sargeant eindigde als tiende in die race en finishte slechts enkele seconden voor Hülkenberg. Als het Haas-team gelijk krijgt tijdens het protest, kan dit dus punten opleveren voor de Duitse coureur.

Eerder dit jaar diende het Aston Martin-team met succes een vergelijkbaar protest in. Na de race in Oostenrijk verzocht het team om een ‘right of review’ vanwege incidenten met betrekking tot track limits. Uiteindelijk kreeg Aston Martin gelijk en werden Carlos Sainz en Pierre Gasly bestraft. Dit leidde tot een verbeterd resultaat voor zowel Fernando Alonso als Lance Stroll.

