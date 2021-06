Haas-teambaas Günther Steiner zegt dat hij pas vernomen had dat Mick Schumacher een ‘scheve zitpositie’ heeft in de VF-21 nadat diens moeder dat gezegd had. Steiner zegt bereid te zijn een nieuw zitje te geven aan Schumacher, zodra hij aangeeft dat het nodig is.

Mick Schumacher gaf voorafgaand aan het eerste van de twee weekenden in Oostenrijk dat hij het hele seizoen al ‘scheef’ in de auto zit. Het kwam ter sprake na de Franse Grand Prix. Na afloop was te zien dat Schumacher met goede vriend Sebastian Vettel een gesprek had, waarbij het zitje van de Haas goed bekeken werd. De Duitser ondervindt er niet al te veel last van en zei dat hij er ook in juniorklassen mee te maken heeft gehad.

Foto: Motorsport Images

Het probleem kwam pas bij Haas aan het licht nadat Schumachers moeder, Corinna, wat had gezegd tegen teambaas Günther Steiner. “Ik kwam er pas voor het eerst achter in Frankrijk, toen zijn moeder zei dat er wat mis was met het zitje”, vertelt de Italiaan. “Ik zei dat ik er niet van op de hoogte was, maar ik denk dat dit iets is dat uit de hand gelopen is. Ik denk dat hij wil dat er een nieuw zitje gemaakt wordt. Maar hij heeft zelf gezegd dat er geen urgentie is.”

Vettel geeft advies aan Schumacher

Om de rookie zich wat comfortabeler te laten voelen in de VF-21 is Haas bereid om een nieuw zitje te maken. “Volgens mij zit hij niet helemaal recht, waardoor er iets van druk ontstaat”, legt Steiner uit. “Maar het is niet zo dat hij in een hoek van 45 graden zit, of dat zijn lichaam helemaal verdraaid is. Dus er is iets van een lichte afwijking.”

“Vettel keek in de auto en toen werd er weer een heel verhaal van gemaakt”, vervolgt de teambaas. “Dat vind ik prima. Maar ik wist er niks van totdat zijn moeder wat zei, dus zo erg kan het nou ook weer niet zijn. We zullen een nieuw zitje maken zodra hij dat wil”, verzekert Steiner.

Overigens gaf Schumacher toe dat Vettel ook met zijn moeder had gesproken over dat probleem. Hij had nog wat ‘advies’: het zitje slopen. “Het zou wel lastig zijn om binnen een week een nieuw zitje te krijgen, dus volg niet altijd mijn advies op!”, grapte de Aston Martin-coureur.