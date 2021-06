Een excuus maar ook niet helemaal. De manoeuvre waarmee Nikita Mazepin zijn teamgenoot Mick Schumacher mee liet schrikken tijdens de slotronde van de race in Bakoe, heeft een nare smaak bij de Duitser achtergelaten. Wat betreft Nikita Mazepin is het boek gesloten en de Rus waarschuwde maar weer eens: “Mick hoeft niet te verwachten dat hij het cadeau krijgt.” Maar Mazepin belooft ook: “Ik zal nooit zomaar blokkeren.”

Goed het ging om weinig, het was de strijd om de dertiende plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Schumacher had zijn teamgenoot Mazepin op het laatste rechte stuk in het vizier en zette alle middelen in om hem alsnog te passeren.

“Als je met zo’n slipstream eraan komt, je zet je volledige batterij in, alles. Dan is er geen weg meer terug. De enige manier om dan iemand te stoppen, is door hem te laten schrikken of hem de muur in te drukken. Het leek er sterk op dat hij dat probeerde te doen. Ik liftte niet en passeerde hem alsnog maar ik had het niet verwacht. Daarom reageerde ik zo fel. Maar zoals het team al heeft gecommuniceerd, het is uitgepraat en we beginnen met een schone lei. Ik heb er sindsdien ook weinig aan gedacht.”

Mazepin bevestigde in de persconferentie vandaag dat het geval uitgesproken is. “Al zou ik niet eens van een incident willen spreken, beide auto’s keerden ongeschonden terug in de pits. Zo ziet de teambaas het toch graag.” Op de vraag of hij in dat gesprek zijn excuses heeft aangeboden, antwoordde hij min of meer ontkennend. “Ik heb mijn excuses aangeboden voor het feit dat hij geschrokken was, niet voor mijn actie.”

“Ik had hem daar niet verwacht. (…) Ik dacht dat hij de lijn aan de binnenkant zou pakken maar dat werd de buitenkant. En toen ik zag dat hij die kant op ging, trok ik me terug. We waren tenslotte niet voor punten in gevecht, het teamresultaat heeft dan prioriteit.”

Goed, het is dus besproken en uitgesproken. Maar vergeten niet, luisterend naar Schumacher. “Als dit weer zou gebeuren, zal er waarschijnlijk harder actie worden ondernomen. Nu is het meer binnenskamers gebleven omdat het twee teamgenoten betrof. Maar bij een volgende keer is het aan de wedstrijdleiding. (…) Vertrouwen bouw je op, dus het kan ook opnieuw opgebouwd worden. Momenteel weet ik niet echt wat ik moet verwachten in een direct duel.”

Mazepin: “Als je in de auto zit, lopen de emoties hoog op. We hebben alles besproken met het team en met Mick, dus hopelijk is alles duidelijk nu.” De Rus denkt nog altijd een prima relatie te hebben met Schumacher. “We hebben een positieve klik, vanaf dag 1 en dat zal ook zo blijven. We zijn allebei jong en we rijden op de limiet, dan krijg je dit soort dingen soms.”