Jacques Villeneuve is positief over het Formule 1-debuut van Mick Schumacher, maar stelt ook meteen dat ‘we niet weten hoe goed hij daadwerkelijk is’. Dat komt volgens Villeneuve omdat de Duitse rookie enkel vergeleken kan worden met zijn teamgenoot Nikita Mazepin. “Wie weet hoe snel hij is? Dat is onmogelijk te zeggen.”

Mick Schumacher maakte in Bahrein zijn Formule 1-debuut. Omdat de Haas de traagste auto van het veld is, lijkt de Duitse rookie dit jaar veroordeeld tot gevechten met zijn teamgenoot Nikita Mazepin. Desondanks is Villeneuve positief over Schumacher eerste F1-races.

“Ik ben blij om te zien dat hij presteert,” vertelt Villeneuve aan Motorsport-Magazin. “Hij verslaat zijn teamgenoot, maar hij maakt terwijl ook wat foutjes. Dat is normaal”, zo oordeelt de wereldkampioen van 1997. “Hij is een rookie en rijdt met een auto die moeilijk te besturen is.”

Omdat Schumacher voorlopig enkel vergeleken kan worden met zijn teamgenoot, vindt Villeneuve het moeilijk om te oordelen hoe goed de Formule 2-kampioen het echt deed tijdens zijn eerste maanden in de Formule 1. “We weten niet echt hoe goed hij is, want Mazepin is niet de beste coureur. Wie weet hoe snel hij is? Dat is onmogelijk te zeggen.”

Toch is dit geen slechte situatie voor de Schumacher, denkt Villeneuve. “Hij verslaat Mazepin duidelijk, en hij rijdt voor een team waar geen druk is. Hij is daar om te leren. Het is een perfecte situatie voor hem”, aldus de Canadees.

