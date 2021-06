Hoewel in de sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan alle aandacht naar de coureurs vooraan uitging, was er achterin het veld ook genoeg te zien. Zo kwam het in de sprint naar de eindstreep bijna tot een crash tussen beide Haas-coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin. De Rus kneep op het rechte stuk de Duitser af, die dat niet in dank afnam. Op de boordradio zijn de frustratie en verbazing goed merkbaar.

Bij het opkomen van het start/finishgedeelte in de allerlaatste rijdt Mick Schumacher richting de achterkant van de VF-21 van teamgenoot Mazepin toe. Ze rijden op dat moment buiten de punten op de dertiende en veertiende plaats. Hij heeft de slipstream en ook de DRS, maar dan volgt een plotse beweging van de Rus naar rechts. Hij blokkeert daarmee op een snelheid van ruim 300 kilometer per uur zijn Duitse teamgenoot, die hem dat niet in dank afneemt. Na wat handgebaren komt de normaliter kalme Schumacher toch woedend op de boordradio zetten.

Lees ook: Pérez wint sensationele GP van Azerbeidzjan, Verstappen ziet zege in rook opgaan na klapband, Hamilton ook puntloos

Foto: Motorsport Images

“Wat de **** was dat?!”, schreeuwt Schumacher het uit. “Serieus! Wil hij ons vermoorden?!”, vraagt hij zich af. “Begrepen, begrepen”, antwoordt zijn toch al altijd kalme engineer, Gary Gannon. “Wauw. Wauw”, zo verbaast Schumacher zich over het gedrag van zijn collega. “Wauw”, lacht hij daarna nog eens. “Ja, begrepen Mick. Iedereen is ervan op de hoogte, we hebben het allemaal gezien. “Ik bedoel…wauw”, zegt hij dan nog eens op een verbaasde, lacherige toon. Hij begrijpt dan dat de verbazing ook wel bekend is bij het team. “Sorry, sorry, alles is in orde”, zegt hij dan op de boordradio. Hij komt dankzij de toch wat gevaarlijke inhaalactie als dertiende over de streep.

Lees ook: Vettel geeft Aston Martin eerste podium met tweede plaats in Bakoe: ‘Voel me de koning te rijk’

Een wat positiever bericht volgt later op de boordradio. Schumacher vraagt naar de eindklassering van landgenoot Sebastian Vettel, met wie hij het goed kan vinden. Hij krijgt te horen dat hij tweede is geworden. “Dat is erg goed, dat maakt me blij”, aldus Schumacher.