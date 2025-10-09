Haas werkt achter de schermen volop aan de bolide voor 2026 – wanneer het nieuwe Formule 1-reglement van kracht gaat – maar doet dit voorlopig zónder input van de coureurs. Volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu is het simpelweg nog te vroeg om hen – zelfs in de simulator – bij de ontwikkeling te betrekken.

De veranderingen aan het reglement van de Formule 1 voor 2026 zijn ingrijpend. Zo verdwijnt de DRS, worden de banden smaller, verschuift de hybride aandrijving naar meer elektrische power, en komt er een strategisch inzetbare energiemodus. De auto’s van 2026 worden daardoor fundamenteel anders. Bij Haas verandert het concept op dit moment nog zó vaak, dat simulatiewerk volgens teambaas Ayao Komatsu weinig zin heeft.

Volgens de Japanse teambaas is het een bewuste keuze om de coureurs voorlopig nog niet met de 2026-auto in de simulator aan de slag te laten gaan. “We boeken weliswaar vooruitgang in de ontwikkeling, maar het concept verandert nog voortdurend. Er is nog geen stabiele basis waarop de coureurs kunnen trainen”, legt Komatsu uit. “Het heeft geen zin om ze nu te laten wennen aan een auto die er over twee maanden waarschijnlijk compleet anders uitziet of zich heel anders gedraagt.”

Focus blijft op 2025

Met nog zes raceweekenden te gaan richt Haas zich volledig op de resterende Grands Prix van 2025. Het Amerikaanse-team staat met 46 punten negende in het constructeurskampioenschap. Haas staat daarbij boven Alpine, met Racing Bulls, Sauber en Aston Martin nog altijd binnen bereik. “Het middenveld ligt ongelooflijk dicht bij elkaar”, zegt Komatsu. “Daarom willen we dat onze coureurs zich volledig blijven focussen op het huidige seizoen. Na Abu Dhabi is het 2026-project een stuk verder ontwikkeld — dan is het logisch om de simulator erbij te betrekken.”

