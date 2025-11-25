Haas profiteerde van de dubbele diskwalificatie van Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Daardoor schoof het team in het eindklassement omhoog: Esteban Ocon van P11 naar P9 en Oliver Bearman van P12 naar P10. Met deze opsteker schoof het Amerikaanse team voorbij rivaal Aston Martin in het constructeurskampioenschap en staat het nu één punt voor de Britse renstal.

Haas kende een teleurstellende kwalificatie, waarin het team had gehoopt op een betere uitgangspositie. Ocon eindigde op P13 en Bearman op P14. Op zondag wist het team enkele plaatsen goed te maken, maar net niet genoeg voor punten. Totdat de twee McLaren-coureurs werden gediskwalificeerd vanwege te veel slijtage aan de plank onder hun auto. Daardoor stegen Ocon en Bearman twee plaatsen en pakten gezamenlijk drie punten. Dankzij deze gunstige ontwikkeling klimt Haas een plek in het constructeurskampioenschap en zet het Aston Martin onder druk in de strijd om de zevende plaats.

Oliver Bearman blikte terug op een race vol uitdagingen. “De openingsronde ging erg goed en we zaten meteen op een prima positie. Helaas hadden we daarna wat moeite met de snelheid en kon ik geen ritme vinden. In de eerste stint had ik moeite om de andere auto’s achter me te houden en maakte ik fouten omdat de auto lastig te besturen was.” Haas-teambaas Ayao Komatsu gaf zijn visie op het tactische verloop van de race. “Met het gebrek aan ronden in de tweede vrije training en een natte kwalificatie was het erg lastig in te schatten hoe de banden zich zouden gedragen, maar ik denk dat we er redelijk goed op hebben gereageerd. Ik hoop dat we competitiever zijn, beter kwalificeren en in de laatste races nog een paar sterke prestaties neerzetten.” Met nog twee Grands Prix te gaan hoopt Haas de zevende plaats in het constructeurskampioenschap veilig te stellen.

