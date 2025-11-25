Oscar Piastri voelt het wereldkampioenschap langzaam door zijn vingers glippen. De Australiër ging vijftien Grands Prix aan de leiding, maar staat inmiddels op een gedeelde tweede plaats met Max Verstappen. Het gat naar teamgenoot en WK-leider Lando Norris bedraagt nog 24 punten. Piastri geeft toe dat de uitkomst van het seizoen niet langer in zijn eigen handen ligt, maar is desalniettemin vastberaden om de laatste twee Grands Prix te winnen.

Tijdens de GP van Las Vegas erfde Piastri de vierde plaats van Kimi Antonelli, nadat de Italiaan een tijdstraf had gekregen voor een incident bij de start. Niet veel later werd Piastri echter zelf geschrapt uit de uitslag, omdat het skid block onder zijn McLaren te ver was afgesleten. Een schrale troost: teamgenoot Norris verloor eveneens zijn tweede plaats en liep dus niet verder uit in het kampioenschap. Piastri staat nu op gelijke hoogte met Verstappen, die zegevierde in de gokstad.

Vleugje geluk

De ernst van de situatie is Piastri niet ontgaan. Hij weet dat hij nog steeds een reële kans maakt op de titel, maar dat hij daarvoor ook een vleugje geluk nodig heeft. En Norris een beetje pech. “Het is teleurstellend om Las Vegas zonder punten te verlaten”, reageerde Piastri naar aanleiding van zijn diskwalificatie. “Gezien hoe dicht het veld bij elkaar ligt, zoeken we voortdurend naar manieren om onze prestaties te verbeteren. Deze keer is dat niet gelukt. We beginnen opnieuw en richten ons op zoveel mogelijk punten in de laatste twee races. Gelukkig zijn het twee circuits waar we eerder sterk waren.”

LEES OOK: Geen partijdigheid binnen McLaren? Piastri bagatelliseert sociale media-rel

“Ik denk dat ik de titel nog steeds kan winnen, maar ik bevind me nu duidelijk in een positie waarin races winnen niet genoeg is”, verduidelijkte hij tegenover de pers in Las Vegas. “Ik moet mezelf in de positie brengen dat ik kan profiteren als er iets gebeurt. Voor mijn eigen trots, mijn ego en mijn kansen wil ik de volgende twee races gewoon winnen. Meer kan ik niet doen. Als het mijn kant op valt, valt het mijn kant op. En zo niet, dan zij het zo. Ik wil gewoon twee sterke weekenden neerzetten.”

Focus op winnen

De media bleven doorvragen naar het kampioenschap. “Zoals ik al zei, het ligt niet meer binnen mijn macht”, herhaalde Piastri. “In zekere zin neemt dat de druk weg, maar het verandert niets aan mijn drang om te presteren en te winnen. Daar ligt mijn focus.” Over zijn recente vormdip was hij helder. “Er zijn de laatste tijd dingen misgegaan waar ik wel én geen invloed op had. Las Vegas was een combinatie van beide, dus er zijn zeker dingen die ik kan verbeteren. Maar er zijn ook genoeg positieve punten uit de afgelopen Grands Prix om mee te nemen.”

Piastri heeft goede hoop voor het aankomende raceweekend in Qatar. “Dat zou voor ons als team een sterke race moeten worden”, besloot hij optimistisch. “De strategie ligt nu min of meer vast”, doelde hij op de aangepaste Pirelli-regels. Coureurs mogen maximaal 25 ronden op één set banden rijden. “Het is een circuit waar ik van geniet en waar ik eerder goede resultaten heb behaald. Hopelijk wordt het een mooi weekend.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.