Oscar Piastri zorgde in aanloop naar de GP van Las Vegas voor ophef op sociale media. De Australiër had een bericht gedeeld met pittige uitspraken van Bernie Ecclestone over vermeende partijdigheid binnen McLaren. Zo beweerde de voormalig Formule 1-topman dat de papaja’s een voorkeur hebben voor Lando Norris, omdat hij een beter uithangbord zou zijn voor het merk. Piastri ontkent echter dat hij het bericht bewust heeft doorgeplaatst.

Piastri verkeert al enkele weken in een opvallende vormdip. Waar hij gedurende vijftien Grands Prix het wereldkampioenschap aanvoerde, verloor hij die positie tijdens de GP van Mexico-Stad aan teamgenoot Lando Norris. Sindsdien heeft de Brit zijn voorsprong alleen maar verder uitgebouwd. Verontwaardigde fans suggereren dat McLaren bewust de races van Piastri saboteert om Norris kampioen te maken, iets wat het team stellig ontkent.

Toch riepen de omstreden ‘papaja-regels’ al vaker vragen op over mogelijke partijdigheid binnen McLaren en een vermeende voorkeursbehandeling voor Norris. Vorige week gooide Piastri olie op het vuur door enkele scherpe uitspraken van Bernie Ecclestone op Instagram te delen. “McLaren geeft de voorkeur aan de Engelse coureur, Lando Norris“, zo verkondigde Ecclestone in november tegen het Duitse Sport.de. “Hij heeft de uitstraling van een ster en is marketingtechnisch veel aantrekkelijker. Daarom is hij waarschijnlijk beter voor McLaren.”

Norris verontwaardigd

Piastri werd tijdens het raceweekend in Las Vegas geconfronteerd met het bericht. Hij ontkende dat hij Ecclestones uitspraken bewust had gedeeld en zei zich niet precies te herinneren wat er is gebeurd. “Ik weet het niet”, haalde de Australiër zijn schouders op tegenover de pers. “Ik zag het toen ik vanochtend wakker werd. Misschien heb ik het per ongeluk gedaan. Het was duidelijk niet met opzet. Ik weet niet wat er gebeurd is.”

Desalniettemin zorgde het voorval voor veel ophef op sociale media. Bij teamgenoot Lando Norris viel Piastri’s actie in ieder geval niet in goede aarde. De Brit wees op de recente vormcrisis van de Australiër en benadrukte dat McLaren het incident binnenskamers zal uitpraten. “Het is duidelijk dat het de laatste tijd niet goed met hem (Piastri, red.) gaat”, reageerde Norris bij het Spaanse Diario Sport. “Ik weet hoe moeilijk dat kan zijn, maar hij heeft hier een grens overschreden. We zullen dit intern bespreken.”

