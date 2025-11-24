Een deceptie voor Lando Norris in Las Vegas. De Brit kwam dit weekend als tweede over de finish, nadat titelrivaal Max Verstappen hem in de eerste bocht al de leiding had ontzegd; na afloop gaf hij toe dat hij zijn start had ‘verprutst’. Toch leek hij nog steeds een comfortabele puntenmarge te hebben in aanloop naar de laatste twee Grands Prix. Niet veel later werd hij echter uit de uitslag geschrapt en zag hij Verstappen gestaag dichterbij komen. Norris reageerde gefrustreerd.

Na de podiumceremonie in Las Vegas, waar Norris zijn tweede plaats vierde tussen racewinnaar Verstappen en George Russell, werden beide McLaren-coureurs naar de stewards geroepen. De FIA had de skid blocks onder beide auto’s onder de loep genomen en concludeerde dat deze verder waren afgesleten dan is toegestaan. Een dergelijke overtreding duidt op een te lage afstelling van de auto, wat teams een oneerlijk voordeel kan opleveren. Er volgde een lange discussie, maar enkele uren na het vallen van de geblokte vlag werden zowel Norris als Oscar Piastri gediskwalificeerd.

Kampioen in Qatar?

Andrea Stella had zijn mediaverplichtingen al verstek laten gaan en kwam later met een schriftelijke verklaring. De teambaas erkende teleurgesteld dat McLaren onbewust een fout had gemaakt en bood excuses aan richting de coureurs, de fans en de partners van het team. Norris reageerde eveneens verslagen. “Een frustrerend einde van de dag”, verzuchtte hij tegenover de media in Las Vegas. “We moesten tegen het einde van de race wat aanpassingen doen, en nu weten we dat dit te wijten was aan problemen met de auto. Daardoor zijn we helaas gediskwalificeerd.”

“Het is frustrerend om zoveel punten te verliezen”, gaf hij toe. “Als team streven we er altijd naar om het maximale uit elke race te halen, en vandaag hebben we duidelijk niet de juiste balans gevonden. Ik kan dat nu niet meer veranderen, dus richt ik me volledig op Qatar, waar we in elke sessie de best mogelijke prestaties willen neerzetten.” Norris‘ voorsprong op Piastri en Verstappen bedroeg aanvankelijk 30 en 42 punten; nu volgen beiden op 24 punten afstand. De Brit kan nog steeds kampioen worden tijdens het aankomende sprintweekend in Qatar: zolang hij twee punten méér scoort dan zowel Piastri als Verstappen, is de titel voor hem.

