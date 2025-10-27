Haas kende in Mexico een van de sterkste weekenden van het seizoen. Met een vierde plaats voor Oliver Bearman en een negende voor Esteban Ocon pakte het team veertien punten – het beste resultaat sinds de Grand Prix van China in maart. Dankzij die score stijgt de Amerikaanse renstal bovendien een plek in het constructeurskampioenschap.

Bearman leverde in Mexico zijn beste Formule 1-prestatie tot nu toe. De jonge Brit reed foutloos, bleef koel in de slotfase en pakte waardevolle punten voor Haas. “Ik ben zo blij dat ik dit weekend veel goede punten heb kunnen pakken voor het team”, zei hij na afloop van de race. “We hebben fantastisch werk geleverd, de auto voelde geweldig aan.” Het duel met Verstappen maakte het extra bijzonder: “Zij aan zij gaan met Max was heel cool. Ik ben met hem opgegroeid als Formule 1-fan, dus dit is geweldig. Nu wil ik gewoon het team een dikke knuffel geven.”

Ook Esteban Ocon was na afloop tevreden over het weekend in Mexico. “Het was een prima race”, zei de Fransman. “Goed gedaan door Ollie en het hele team. We stijgen een plek in het constructeurskampioenschap – dat zijn mooie punten waar we trots op mogen zijn.” Haas-teambaas Ayao Komatsu prees de teamprestatie: “Een enorme felicitatie aan iedereen. We wisten dat er op een dag een groot resultaat zou komen, maar we konden het niet forceren. We moesten ons op onze eigen race richten – en dat is precies wat we vandaag hebben gedaan.”

Spannende strijd in het middenveld

Dankzij de sterke prestaties klimt Haas in het constructeurskampioenschap van P9 naar P8, waarmee het team Sauber inhaalt. De Amerikaanse renstal staat nu slechts zeven punten achter Aston Martin en tien punten achter Racing Bulls – een zesde plaats in het kampioenschap is dus nog altijd haalbaar. Sauber volgt ondertussen op slechts twee punten van Haas, waardoor de strijd in het middenveld ongelooflijk spannend blijft.

