Het team van Haas heeft de eerste beelden van de VF-26 onthuld, de nieuwe auto voor het aankomende F1-seizoen. Na Red Bull en Racing Bulls is de Amerikaanse renstal het derde team dat een tipje van de sluier oplicht. De livery markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor het team, dat tegenwoordig als TGR Haas F1 Team te boek staat. In 2026 zal het team nog sterker leunen op de steun van Toyota, al wordt de VF-26 nog steeds aangedreven door een Ferrari-krachtbron.

Het seizoen van 2026 staat in het teken van ingrijpende reglementswijzigingen. Naast een nieuw chassis met meer actieve aerodynamica introduceert de Formule 1 ook een nieuwe hybride motor. Meer elektrisch vermogen en duurzamere brandstoffen moeten zorgen voor een frisse impuls. Voor een middenveldteam als Haas bieden de nieuwe reglementen de uitgelezen kans om zich opnieuw te positioneren in het kampioenschap.

LEES OOK: Back in blue! Red Bull onthult glimmende nieuwe auto van Max Verstappen

De kleurstelling van de Haas-bolide lijkt op het eerste gezicht weinig veranderd. Het zwarte carbon met wit-rode details is inmiddels een herkenbaar ontwerp. De nieuwe chassiselementen voor 2026 springen echter duidelijk in het oog. Denk aan de kleinere voetafdruk en de gewijzigde voor- en achtervleugels. Let op, dit is nog niet de definitieve VF-26. Net als de meeste teams onthult Haas in eerste instantie alleen de livery; het daadwerkelijke design van de bolide blijft voorlopig geheim.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)