Haas heeft een opvallende, op Godzilla geïnspireerde livery onthuld voor de aankomende GP van de Verenigde Staten. De VF-26 van Oliver Bearman en Esteban Ocon krijgt dit weekend een speciaal ontwerp met lichtblauwe accenten en uitgesproken patronen. Met de zogenoemde ‘Godzilla Minus Zero’-livery grijpt het team opnieuw de samenwerking aan met het Japanse entertainmentbedrijf achter het beroemde monster.

Haas kondigde aan het begin van het seizoen een nieuwe samenwerking aan met TOHO CO., LTD., de Japanse studio die Godzilla heeft gecreëerd. Eerder dit jaar verscheen al een speciale Godzilla-livery tijdens de GP van Japan. Voor het raceweekend in Austin heeft het team nu een nieuw ontwerp ontwikkeld. Het design sluit aan bij de aankomende filmrelease rond het iconische monster.

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Het nieuwe kleurenschema wijkt duidelijk af van de eerdere uitvoering. Waar Haas op Suzuka vasthield aan de gebruikelijke combinatie van wit, zwart en rood, kiest het team ditmaal voor lichtblauwe details. Daarmee moet de ‘Godzilla Minus Zero’-uitvoering zich onderscheiden tijdens het Amerikaanse raceweekend. Bearman en Ocon – die volgend jaar vervangen zal worden F2-coureur Rafael Câmara – zullen allebei met de speciale livery in actie komen. Austin is een van de drie thuisraces van Haas op de F1-kalender, naast Miami en Las Vegas.

Bringing the roar to Austin 🐉🇺🇸



Unleashing our Godzilla Minus Zero special livery with @godzilla_toho for the United States Grand Prix 🏁#HaasF1 #F1 #USGP pic.twitter.com/JaucVZATJm — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 19, 2026

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