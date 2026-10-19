Mercedes stevent af op een nieuwe dubbelslag! De Duitse renstal ligt op koers om voor het eerst sinds 2020 zowel de rijderstitel als het constructeurskampioenschap te veroveren. Kimi Antonelli en George Russell voeren het coureursklassement aan, terwijl Mercedes bij de constructeurs een voorsprong van 134 punten heeft op Ferrari. Wanneer kunnen de Silberpfeile zich tot kampioenen kronen?

Met nog zes Grands Prix te gaan – mits de races in het Midden-Oosten doorgang vinden – heeft Mercedes dankzij elf overwinningen in de eerste zeventien races een stevige voorsprong opgebouwd. De constructeurstitel zou de eerste zijn sinds 2021. In de jaren daarna worstelde het team met de groundeffect-auto’s en namen Red Bull en McLaren de macht over. Voor Kimi Antonelli gloort bij de eerstvolgende race in Austin al de mogelijkheid om de rijderstitel veilig te stellen. Bij de constructeurs moet Mercedes waarschijnlijk langer geduld hebben.

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Naast Mercedes maken Ferrari, McLaren en Red Bull theoretisch nog kans op de constructeurstitel, al is de achterstand van de laatstgenoemde twee teams inmiddels aanzienlijk: respectievelijk 239 en 246 punten. Na het raceweekend in de Verenigde Staten zijn er – mits de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi doorgaan – nog 215 punten te verdelen. McLaren en Red Bull kunnen in Austin dus definitief worden uitgeschakeld. Daarvoor moet hun achterstand op Mercedes na het weekend groter zijn dan het aantal resterende punten.

Titel gloort in Mexico-Stad

Ferrari blijft daarmee de enige serieuze uitdager van Mercedes. Zelfs als de Scuderia in Austin een slechte race kent, zal de titelstrijd daar nog niet worden beslist. Ferrari blijft na dat weekend immers binnen bereik van Mercedes. Het gunstigste scenario voor de Duitse renstal is dat beide Mercedessen als eerste en tweede finishen, terwijl Ferrari met lege handen achterblijft. In dat geval loopt de voorsprong op tot 177 punten. Mercedes kan dan in Mexico-Stad de constructeurstitel veiligstellen, mits Ferrari daar niet te veel punten terugwint.

Mercedes jaagt op de negende constructeurstitel in zijn geschiedenis. Daarmee zou het team op gelijke hoogte komen met Williams. Alleen Ferrari, met zestien titels, en McLaren, met tien, zouden dan nog hoger staan op de ranglijst.

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