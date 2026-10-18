Andrea Kimi Antonelli heeft tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn eerste echte kans om zijn eerste wereldtitel veilig te stellen. De Italiaan heeft na de GP Singapore het gat naar teamgenoot en tweede plaats George Russell uitgebreid tot 102 WK-punten. Voor teambaas Toto Wolff is het echter nog te vroeg om echt aan de coureurstitel te denken: “Het is en blijft autosport”.

De eerste wereldtitel lijkt steeds dichterbij te komen voor Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan kan zelfs tijdens de aankomende Grand Prix van de Verenigde Staten al de titelstrijd winnen, mits teamgenoot George Russell niet verder komt dan de negende plaats. Toch blijft Mercedes-teambaas Toto Wolff voorzichtig.

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‘Blijven het per race bekijken’

De Oostenrijker legt tegenover Sky Sports uit dat Mercedes het ‘per race’ bekijkt, om zo geen onnodige druk op de schouders van Kimi Antonelli te leggen. Bovendien is de autosport te onvoorspelbaar om een voorspelling over het verdere verloop van het titelgevecht te doen, aldus Wolff.

“Als je naar de cijfers kijkt en aan AI vraagt: ‘Hoe groot is de kans dat hij wint?’, dan is die waarschijnlijk bijna 100%, maar het blijft autosport”, legt de Mercedes-teambaas uit. “Je kunt pech krijgen, je kunt ongelukken krijgen, en dan kan de druk gaan toenemen. Dus ik denk dat we het race voor race moeten bekijken, ervoor zorgen dat we punten blijven scoren, en uiteindelijk zal het hopelijk in zijn voordeel uitpakken.”

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