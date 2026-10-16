Als het aan teambaas Toto Wolff ligt, laat Mercedes vanaf de aankomende Grand Prix van de Verenigde State de ‘gesplitste’ strategie achter zich. In Singapore besloten de Zilverpijlen nog om Andrea Kimi Antonelli met updates te laten rijden, terwijl George Russell zonder de nieuwe onderdelen aan de race begon. Vanaf het raceweekend Austin is dat volgens Wolff weer voorbij: “Dan willen we beide nieuwe auto’s waarschijnlijk inzetten”.

Mercedes koos voor een opvallende ‘gesplitste’ strategie tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore. Terwijl Andrea Kimi Antonelli met de updates reed – die de Zilverpijlen eerder hadden meegenomen naar Maleisië – moest George Russell het tijdens het weekend zonder de updates doen. In Austin komt daar echter verandering, zo bevestigt teambaas Toto Wolff.

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“Het laatste nieuws is dat we de nieuwe auto’s waarschijnlijk in Austin willen inzetten,” zei de Oostenrijker tegen Sky Sports F1. “Beide coureurs denken dat dit in Austin een positief effect zal hebben, of dat het voordelen zal opleveren, en ik denk dat dit, met het oog op wat we ervan kunnen leren voor volgend jaar, de juiste richting is om in te slaan.”

‘Gesplitste’ strategie moest leercurve versnellen

Het besluit vanuit de Mercedes-teambaas komt nadat Kimi Antonelli in Singapore alsnog het podium haalde. Het doel vanuit de Zilverpijlen was om met de ‘gesplitste’ strategie op het Marina Bay Street Circuit ‘de leercurve te versnellen’. “Als ik terugkijk op de race, denk ik dat deze nieuwe auto in wezen een heel andere afstemmingsfilosofie nodig heeft dan de vorige auto”, concludeerde Wolff. “Dat is wat we op dit moment aan het leren zijn.”

“Is het een gemakkelijke auto, net als de vorige? Ik denk van niet. Zorgde hij voor de prestaties die we van de upgrade hadden gehoopt? Ik denk het nog niet. Maar het was (in Singapore, red.) een stap in de goede richting”, vervolgde de teambaas. “In Austin zullen we zien of de auto alsnog meer prestaties kan leveren, want dat is cruciaal voor de ontwikkelingsrichting voor volgend jaar.”

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