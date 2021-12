Het Haas Formule 1-team verwacht nog voor het einde van het jaar de verplichte FIA-crashtest voor de nieuwe wagen van 2022 te doorstaan.

Het Amerikaanse team finishte afgelopen seizoen niet geheel verrassend als laatste in het kampioenschap. Al een jaar geleden, bij het vertrek van het ervaren rijdersduo Romain Grosjean – Kevin Magnussen en de komst van rookies Mick Schumacher en Nikita Mazepin, liet teambaas Günther Steiner weten dat 2021 een overbruggingsjaar zou worden. Alle focus van het kleine team zou komen te liggen op het ontwerpen en ontwikkelen van de volledig nieuwe wagen voor 2022.

Motorsport Images

Die auto wordt grotendeels in de fabriek van de Italiaanse chassisbouwer Dallara gemaakt. Inmiddels is het team zover dat de eerste crashtests uitgevoerd kunnen worden. Volgens Steiner staat de eerste test gepland vlak voor Kerstmis. “We hebben wat voorlopige crashtests gedaan, want je hebt het chassis niet meteen helemaal compleet”, aldus de Italiaan tegen Autosport. “We doen er dus slechts een deel van. Hopelijk slagen we ervoor, dat is het doel.”

Mocht de nieuwe Haas de tests doorstaan dan wordt de wagen verder afgebouwd in Italië en niet in Engeland, waar Haas ook een fabriek heeft staan. “We hebben dat vorig jaar niet gedaan omdat het toen om een bestaande auto ging. Dat was eigenlijk de auto van 2020 die we wat verbouwd hadden. Maar nu gaan we ‘m in Italië in elkaar zetten. Alle technische mensen zitten daar en veel van de onderdelen worden door Dallara gemaakt. Het is dus beter om in hun faciliteit te zijn wanneer we de eerste auto in elkaar zetten. Van daaruit nemen we de auto dan mee naar [de eerste test] in Spanje.”

Hoewel alle teams in 2022 met een volledig nieuwe auto aan de start verschijnen en de kaarten dus opnieuw worden geschud, verwacht Steiner komend seizoen geen wonderen van zijn team. “Ik denk dat we nog steeds de underdog zullen zijn, omdat onze structuur precies hetzelfde is als in 2018, 2019. We zijn weliswaar wat veranderd. In plaats van de mensen van Dallara te gebruiken, hebben we nu onze eigen mensen en een aantal van de mensen van Ferrari in dienst. Maar we zijn nog steeds het kleinste team.”

