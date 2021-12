Haas heeft nog wel genoeg reserveonderdelen liggen, maar het wordt na de crashes voor Mick Schumacher en Nikita Mazepin in Saoedi-Arabië wel krap, waarschuwt teambaas Günther Steiner.

Schumacher veroorzaakte de eerste safety car, en later rode vlag, van de race. Hij verloor de controle over de VF-21 in bocht 22 en knalde vol tegen de tecpro-muur aan. De Haas lag aan diggelen en moest weggesleept worden. Bij de herstart sneuvelde de volgende Haas: door alle hectiek vooraan wordt er wat langzaam gereden tussen bocht 3 en 4, waar Mazepin vol tegen de achterkant van de Williams van George Russell reed. Het was dus geen fijne dag voor Haas, maar de opgelopen schade kan ook nog gevolgen hebben voor Abu Dhabi.

“Het is beter dat we de schade nu opliepen dan vijf races geleden”, zegt Haas-teambaas Günther Steiner tegen Motorsport.com. “We hebben nog één race te gaan, we hebben genoeg reserveonderdelen om de auto’s opnieuw op te bouwen, maar we zullen niet genoeg reserveonderdelen hebben als we in Abu Dhabi crashes hebben”, waarschuwt hij zijn coureurs.

“We hebben er nog wel wat liggen en het is niet zo dat we helemaal niks meer zullen hebben, maar er is niet veel marge”, voegt Steiner toe. “We hadden niet verwacht dat beide auto’s in de voorlaatste race beschadigd zouden raken. Dat is nooit goed.”

Waar de schade bij Schumacher gaat om de versnellingsbak, de vloer en de sidepod gaat het bij Mazepin om een chassis. “Zoals ik zei zitten we nog goed qua reserveonderdelen, we hebben hier rekening mee gehouden, maar we gebruiken op deze manier wel alles wat we hebben. Als we in de eerste vrije training in Abu Dhabi een crash hebben, dan wordt het krap omdat je dan nog twee dagen te gaan hebt. Maar voor de rest zitten we nog goed”, besluit de Haas-teambaas.