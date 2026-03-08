Isack Hadjar kon voor het tweede jaar op rij niet de Australische Grand Prix uitrijden. In ronde twaalf kwam de kersverse Red Bull-coureur tot stilstand, waardoor zijn debuut voor het Oostenrijkse team op niets uitliep. Balen, aldus Hadjar, die anders naar eigen zeggen wel de strijd had kunnen aangaan met Lewis Hamilton: ‘De motor klonk vreselijk, dus ik wist dat ik de race niet zou uitrijden’.

Isack Hadjars pech tijdens de GP Australië houdt aan. Vorig jaar crashte de jonge coureur nog tijdens de formatieronde in Melbourne. Twaalf maanden later kon Hadjar wel de Australische race starten, maar na twaalf rondes kwam hij tot stilstand. Problemen aan de Red Bull-krachtbron van zijn RB22 zorgden ervoor dat de coureur wederom niet over de finishlijn kon rijden.

Voor Hadjar was de uitvalbeurt extra zuur, omdat hij een vliegende start kende. “De start was geweldig”, vertelt de Red Bull-coureur naderhand tegen de aanwezige media. “Ik begon de race zonder accu. Ik had een zeer goede start en nam gemakkelijk de leiding, dus dat was in ieder geval een positief punt van de dag: dat we zeer goede starts hadden. En toen ik dacht dat ik de leiding zou kunnen nemen, had ik geen vermogen meer, dus dat was geweldig”, zegt een sarcastische Hadjar. “Je kunt je voorstellen dat ik een paar ronden nodig had om bij te komen. De motor klonk vreselijk, dus ik wist dat ik de race niet zou uitrijden. Het was gewoon jammer. We zouden volgens mij met Lewis hebben kunnen strijden.”

‘Geen technisch probleem’

De kersverse Red Bull-coureur werd vervolgens gevraagd naar de oorzaak achter zijn uitvalbeurt. “Nee, het is geen technisch probleem. Het was gewoon… we moeten beter ons best doen om te voorkomen dat dit gebeurt”, aldus Hadjar. “We zijn er ook niet in geslaagd om dit te simuleren tijdens de zes dagen van vrije training. Eerlijk gezegd zijn het gewoon nieuwe scenario’s. Het racescenario is anders. Het is in ieder geval een goede ervaring. De trainingssessies met deze jonge motoren zijn niet zo veeleisend als een raceprocedure, ronden naar de grid. De temperaturen schommelen, dus het is erg moeilijk voor iedereen.”

