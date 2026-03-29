Isack Hadjar beleefde, net als teamgenoot Max Verstappen, een tegenvallend weekend op Suzuka. De Red Bull-coureur strandde zelfs buiten de punten, door onder meer pech met de safety car en problemen aan de accu. Daarnaast was volgens de Frans-Algerijnse coureur de RB22 ‘onbestuurbaar’: ‘Het was zelfs gevaarlijk’, aldus Hadjar.

Isack Hadjar kwalificeerde voor de derde keer dit seizoen voor Max Verstappen op de zaterdag in Suzuka, maar eindigde een etmaal later achter zijn teamgenoot op plek twaalf. De Red Bull-coureur verloor al drie plaatsen in de openingsfase, en worstelde de hele verdere race met zijn RB22.

Toen hem na de race door de aanwezige media werd gevraagd naar het slechte resultaat, wond de Fransman er geen doekjes om: “Dit geeft nog niet eens één procent weer van hoe slecht deze race was. Het is dus geen ramp. Ik wil alleen begrijpen waarom die batterijproblemen zich zo vroeg voordeden. Ik voelde me namelijk prima op de achtste plaats. Het plan was om met Pierre Gasly te strijden, en dat waren we ook aan het doen, maar dat viel allemaal in het water toen de batterij leeg was. En dan sta je er gewoon machteloos voor.”

‘RB22 was onbestuurbaar’

Hadjar kreeg het vervolgens aan de stok met rookie Arvid Lindblad. De Racing Bulls-coureur verdedigde hard en kreeg zelfs een zwart-witte vlag voor ‘moving under braking’. “Dat was niet echt handig voor ons alle twee, maar het is oké. Hij is nog jong”, aldus Hadjar. De Frans-Algerijnse coureur had vervolgens pech met de timing van zijn safety car. “We hadden sowieso geen goed tempo”, vertelt Hadjar verder op Canal+. “Dat was te verwachten, maar het was nog slechter dan eerder dit weekend. De auto was echt onbestuurbaar – het was zelfs gevaarlijk. Dat maakte het lastig.”

Nu de F1 een pauze van vijf weken ingaat na de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, heeft Hadjar alsnog weinig reden tot optimisme “Het enige positieve op dit moment is dat ik de auto snel kan rijden. Maar we hebben geen idee hoe we de auto snel kunnen maken”. Hadjar heeft in zijn drie races als Red Bull-coureur maar vier WK-punten gepakt.

