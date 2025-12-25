Isack Hadjar stond in 2025 voor het eerst op de grid als Formule 1-coureur. De Fransman maakte zijn debuut bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull. De rookie speelde zich meteen in de kijker, vooral toen hij in Zandvoort voor het eerst het podium haalde. Hadjar blikt terug op zijn eerste Formule 1-seizoen, en bedankt zowel Racing Bulls als Pierre Gasly voor de hulp bij zijn debuut.

Isack Hadjar werd in 2024 tweede in het Formule 2-kampioenschap, achter mede-rookie Gabriel Bortoleto, en dat leverde hem een seizoen later een Formule 1-stoeltje op. De Fransman bewees meteen dat zijn overstap naar de koningsklasse zeker verdiend was, en pakte tijdens de Dutch GP voor het eerst een derde plaats. Hadjar staat daarom nu een overstap naar zusterteam Red Bull te wachten, waar hij in 2026 de teamgenoot van Max Verstappen wordt.

Dat was echter niet gebeurd zonder de hulp van Racing Bulls, vertelt Hadjar zelf. “Ik had me geen beter team kunnen wensen om mijn F1-carrière mee te beginnen”, zei hij tegen de media in Abu Dhabi. “Ze zijn gewoon gewend om jonge coureurs klaar te stomen.” Eerder ‘promoveerde’ onder meer Liam Lawson en Yuki Tsunoda vanuit de renstal naar Red Bull, al konden beide coureurs in 2025 geen potten breken.

Gasly

Niet alleen vanuit Racing Bulls kreeg Hadjar hulp bij zijn debuut, ook oud-Red Bull-coureur Pierre Gasly hielp zijn landgenoot. “Ik heb het aan Pierre te danken. We hebben het grootste deel van de winter samen doorgebracht”, legde Hadjar uit. “Ik had mijn hoofd er zo bij voordat ik naar (de testdagen in, red.) Bahrein ging. Daar is het werk gedaan. Dat is ook de reden waarom ik er zo snel aan gewend raakte. Ik paste me heel snel aan.”

