Welk advies zou Max Verstappen aan zijn jongere ik geven als hij terug kon gaan in de tijd? De Nederlander is met zijn elf seizoenen in de Formule 1 inmiddels een behoorlijke ervaringsdeskundige in de koningsklasse, en heeft in zijn tijd zowel betere als moeilijkere tijden meegemaakt. Toch zou Verstappen zijn jongere ik geen advies geven en juist fouten laten maken: ‘Je hebt moeilijkere tijd nodig, anders word je ook lui’.

Max Verstappen heeft met zijn elf seizoenen in de Formule 1 al behoorlijk wat ervaring opgedaan. De Nederlander begon in 2015 aan zijn avontuur in de koningsklasse, en dat leverde hem inmiddels vier wereldtitels en 71 Grand Prix-overwinningen op. Verstappen zou daarom ook niks aan zijn carrière tot nu toe veranderen.

De viervoudig wereldkampioen krijgt in de nieuwste aflevering van de Talking Bull-podcast de vraag wat hij zijn jongere ik zou adviseren, als hij daarvoor de mogelijkheid had. “Niks”, is Verstappen duidelijk. “Ik zou juist willen dat hij dezelfde fouten maakte, dat hij door dezelfde moeilijke tijden gaat. Als je alles al van tevoren weet, is dat ongelooflijk saai. En dat wordt je ook lui. Je hebt moeilijke tijden nodig. Want je kan iemand wel vertellen: ‘doe dit niet’. Maar alleen door een fout zelf te maken, maak je deze niet nog een keer.”

2018

Verstappen blikt vervolgens terug op 2018, het seizoen waarin hij het meeste heeft geleerd. “De eerste zeven of acht races, toen ik een aantal fouten maakte en in een negatieve spiraal terechtkwam. Het werkte toen allemaal niet, en ik was behoorlijk ontevreden over mijzelf. Toen kwam een ommekeer in Montréal. Vanaf die dag viel alles op zijn plaats.” Verstappen pakte de derde plaats tijdens de GP Canada 2018, en reed vervolgens in Oostenrijk naar de vierde Grand Prix-zege van zijn carrière.

