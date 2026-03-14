Isack Hadjar moet de GP China vanaf de negende startplaats aanvangen, na een teleurstellende kwalificatie op de zaterdag. De Frans-Algerijnse coureur herhaalt de woorden van zijn teamgenoot Max Verstappen, en legt uit hoe Red Bull ‘al veel dingen heeft geprobeerd’, maar het tij nog niet kan keren. Toch gaat de renstal ook niet achteruit, volgens Hadjar, ondanks zijn slechtere startpositie dan tijdens de GP Australië: ‘De performance is wel hetzelfde’.

Isack Hadjar kwalificeerde tijdens zijn Red Bull-debuut in Melbourne nog als derde, maar een week later zat er niet meer in dan een negende startplek. De Frans-Algerijnse coureur neemt zo wel plaats vlak achter teamgenoot Max Verstappen, die niet hoger kwam dan P8 op het Shanghai International Circuit. Hadjar heeft dan ook geen spijt van zijn eigen prestaties op de zaterdag in China.

“Ik heb alles gedaan wat ik kon”, vertelt Hadjar voor de camera’s van F1TV. “Ik heb een goede ronde gereden, maar ik was nou eenmaal niet zo blij met de balans van de auto. Het ging te langzaam in vergelijking met de andere auto’s. Het is niet de positie waar we ons als team in willen bevinden, maar we moeten de auto nu eenmaal beter begrijpen.”

De kersverse Red Bull-coureur zegt net als zijn teamgenoot Max Verstappen dat de vele pogingen vanuit de renstal om het tij te keren tot nu toe op niks uitlopen. “We hebben al veel werk verzet om beter te zijn dan gisteren”, voegt Hadjar eraan toe. “Maar we zijn zo ver weg van de coureurs vooraan het veld. We hebben al veel dingen geprobeerd, maar het werkt nog niet.”

‘Zelfde achterstand als in Melbourne’

Voor Hadjar is de achterstand in Shanghai echter niet zorgwekkender dan een week geleden in Melbourne. “Nee, het is niet anders. Ik denk dat we in Melbourne zo’n acht tienden achter de concurrentie stonden, en die baan was korter dan hier in China”, legt hij uit aan de aanwezige media. “Omdat de baan hier langer is, wordt onze achterstand duidelijker blootgelegd. Het verlies over een ronde is zo groter, maar ik denk dat we op basis van performance wel op hetzelfde niveau zitten.”

Toch zitten er nu zeven auto’s tussen Hadjar en de polesitter, wat in Melbourne er nog maar een was. “Ik denk dat de andere teams het vorig weekend gewoon echt verpest hebben, meer kan ik daar niet over zeggen.” Of er gauw een oplossing komt voor Red Bull, betwijfelt de coureur. “We zitten nu echt op de limiet van ons huidige pakket. Daar moeten we nu onder lijden, maar vroeg of laat zullen we wel vooruitgang boeken. Dat maakt het nog oké.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.