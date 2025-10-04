De prestaties van Isack Hadjar vallen op. De rookie verraste eerder in Zandvoort al met zijn derde podiumplaats, en ook tijdens vrije trainingen ziet Red Bull-adviseur Helmut Marko één groot voordeel dat de Franse coureur heeft ten opzichte van zijn concurrentie. ‘Hij bewijst op bijna ieder circuit dat hij zich heel snel kan aanpassen’, legt de Oostenrijker uit.

Isack Hadjar opende het GP Singapore-weekend sterk, met zijn op één na snelste tijd tijdens de tweede vrije training. Alleen kampioenschapsleider Oscar Piastri was sneller tijdens de chaotische sessie. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko zag hoe de rookie daarmee net vlugger was dan Max Verstappen, en geeft Hadjar een groot compliment.

“Isack was erg indrukwekkend”, vertelt Marko aan Motorsport.com. “Hij stond na twee rondes al bovenaan de tijdenlijst. Hij kon de strijd aangaan met de snelste auto’s van de grid, en hij reed ook een hele goede ronde in VT2. Hij ontwikkelt zich zeker door, en doet wat we van hem verwachten.”

Vergelijking met Verstappen

Hoe snel een coureur went aan een circuit, is één van de aspecten waar Marko ook op let als talentscout voor Red Bull. Hadjar doet de Oostenrijker op dat gebied dan ook denken aan een andere Red Bull-coureur. “Het is een van zijn talenten, en hij bewees al op bijna ieder circuit dat hij zich snel kan aanpassen. Hij heeft geen warming-up of voorkennis nodig. Daarin lijkt hij op Max.”

