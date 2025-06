Rookie Isack Hadjar staat voorlopig niet te springen om door te stromen naar hoofdteam Red Bull. Terwijl Yuki Tsunoda moeite heeft zich aan te passen aan de Oostenrijkse renstal, gooit Hadjar hoge ogen bij neventeam Racing Bulls. Experts verwachten dan ook dat de Fransman vroeg of laat de kans krijgt zich bij Red Bull te bewijzen. In aanloop naar de Canadese GP liet de 20-jarige Parijzenaar echter weten dat hij zich ‘nog niet klaar voelt’ voor promotie.

Na een teleurstellend Formule 1-debuut – tijdens de openingsrace in Melbourne crashte hij al in de formatieronde – heeft Hadjar zich knap herpakt. Constante prestaties, met name tijdens de kwalificaties, leverden hem inmiddels 21 WK-punten op. Daarmee staat hij voorafgaand aan het raceweekend in Montréal op een knappe negende plaats in het rijdersklassement. Hadjar heeft daarmee zowel teamgenoot Liam Lawson als Red Bull-collega Yuki Tsunoda achter zich gelaten. Wordt het tijd voor een wissel?

Als het aan Hadjar ligt, voorlopig niet. De Frans-Algerijnse coureur vindt zichzelf nog niet klaar om de overstap naar Red Bull te maken. “Ik voel me er absoluut nog niet klaar voor”, zei hij tegenover Autosport.com. “Dat is gewoon een feit. Ik denk dat het goed is om eerst ervaring op te doen bij mijn huidige team. Ik geniet van elk weekend en leer veel. Bovendien rijd ik graag in de VCARB 02, dus we zullen wel zien wat de toekomst brengt. Als Red Bull-junior is het logisch dat ik dit traject eerst doorloop.”

‘Valt nog veel winst te behalen’

Hoewel Hadjar vertrouwen heeft in zijn pure snelheid, beseft hij dat er op andere vlakken nog werk aan de winkel is, zeker als hij zich wil meten met de standaard van Red Bull. “Ik denk dat ik nog niet genoeg ervaring heb met een moeilijke auto”, legde hij uit. “Tot nu toe zijn mijn auto’s vrij consistent geweest en niet de lastigste om te besturen. Ik heb geen weekenden gehad waarin de auto verschrikkelijk aanvoelde. Daardoor heb ik ook nog niet meegemaakt hoe het is om een auto in één weekend van nul naar competitief te krijgen”, voegde hij eraan toe.

LEES OOK: Racing Bulls-CEO wil geen promotie voor Hadjar: ‘Zullen hem moeten vastbinden’

“Ik denk dat ik ook op technisch vlak nog stappen kan maken”, besloot hij. “Begrijpen wat een Formule 1-auto nodig heeft om sneller te worden, en dergelijke. Pure snelheid heb je of je hebt het niet, maar op andere gebieden valt er nog veel winst te boeken.” Of Hadjar daadwerkelijk een aanbod van Red Bull krijgt, is nog maar de vraag. In het verleden heeft het team al vaker coureurs vervangen ten behoeve van opkomende talenten, zoals destijds bij Daniil Kvyat en Pierre Gasly.

