Isack Hadjar is volgens kenners een van de grote revelaties van het huidige Formule 1-seizoen. De verwachtingen vooraf waren relatief laag. Men ging ervan uit dat de Frans-Algerijnse coureur, die bekendstond om zijn temperament, bovenal veel schade zou rijden. Na negen races heeft hij echter het tegendeel bewezen. De vraag is nu of Hadjar versneld mag doorstromen naar hoofdteam Red Bull. Racing Bulls-CEO Peter Bayer hoopt in ieder geval van niet.

De 20-jarige Hadjar scoorde dit seizoen al 21 punten voor Racing Bulls. Daarmee staat hij op een knappe negende plaats in het rijdersklassement. Ter vergelijking – ex-teamgenoot Yuki Tsunoda, die eerder het Red Bull-stoeltje van Liam Lawson erfde, heeft tot dusver slechts 10 punten verzameld. Na een teleurstellende seizoensstart – Hadjar crashte in Australië al in de formatieronde – heeft de Parijzenaar laten zien over indrukwekkende snelheid en bovendien een volwassen rijstijl te beschikken.

‘Neem dit talent niet van ons af’

Nu de oorspronkelijke teamgenoot Yuki Tsunoda moeite heeft zich aan te passen aan Red Bull, wordt gefluisterd dat Hadjar naast Max Verstappen zou moeten komen te rijden. Mogelijk kan de rookie sneller zijn draai vinden bij Red Bull, dat met de RB21 opnieuw een verraderlijke auto heeft gebouwd. Neventeam Racing Bulls fungeert tenslotte als opleidingsschool, dus wanneer een coureur excelleert, is het logisch dat hij een kans krijgt bij ‘de grote jongens’. Toch wil Racing Bulls hun jonge talent zo lang mogelijk behouden.

LEES OOK: ‘Piastri of Verstappen wordt kampioen, niet Norris’ | Formule 1 Paddockpraat

In een interview met het Zwitserse Blick werd Racing Bulls-CEO Peter Bayer gevraagd naar de toekomst van Isack Hadjar. Zien we hem dit jaar nog uitkomen voor Red Bull? “Neem dit talent alsjeblieft niet te vroeg van ons af”, richtte Bayer zich direct tot het hoofdteam. “Tegen het einde van 2026 zal hij zijn sporen wel hebben verdiend. Tot die tijd zullen we hem gewoon moeten vastbinden”, grapte hij.

Peter Bayer en Isack Hadjar tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna (Red Bull Content Pool)

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.