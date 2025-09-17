Isack Hadjar geeft eerlijk toe ‘bang’ te zijn voor het vooruitzicht om de teamgenoot van Max Verstappen te worden. De Franse rookie wordt sinds zijn succes in Zandvoort steeds vaker in verband gebracht met het tweede Red Bull-stoeltje, dat nu nog bezet wordt gehouden door de worstelende Yuki Tsunoda. Toch ziet Hadjar zichzelf wel bij de Oostenrijkers achter het stuur kruipen: ‘Of ik mezelf als de teamgenoot van Max Verstappen zie? Natuurlijk’.

Isack Hadjar behaalde in Zandvoort zijn eerste podiumplaats in de Formule 1, en wordt sindsdien steeds vaker aan een promotie naar Red Bull gekoppeld. Huidig Red Bull-coureur Yuki Tsunoda worstelt namelijk nog altijd met de RB21 – de Japanner kon in zijn veertien races bij de Oostenrijkers nog maar vier keer WK-punten pakken – waardoor Hadjar een steeds serieuzere kandidaat wordt om in 2026 het stoeltje van Tsunoda over te nemen.

“Het maakt me bang, maar het is ook een geweldig vooruitzicht”, vertelt Hadjar over een eventuele Red Bull-promotie aan Canal+. “Of ik mezelf als teamgenoot van Max Verstappen zie? Natuurlijk. En wat voor een line-up zal dat zijn. Mijn carrière is natuurlijk nog niet zo lang, maar als de kans zich nu al voor doet, (pak ik die, red.). De kans om naast en in dezelfde auto als de beste coureur van de wereld plaats te nemen. De kans om mezelf met hem te vergelijken.”

‘Het staat al vast’

Hadjar wordt vervolgens door presentator Mouloud Achour gevraagd of hij niet al zijn mond voorbij praat. Een eventuele promotie naar Red Bull voor de rookie is namelijk nog niet door het team officieel bevestigd. “Ik verklap het niet echt, het is gewoon de natuurlijke progressie. Het staat al vast”, aldus de Franse coureur. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport is het inmiddels al een publiek geheim dat Hadjar volgend jaar de teamgenoot van Verstappen wordt. Zusterteam Racing Bulls zou in 2026 voor Formule 2-coureur Arvid Lindblad kiezen.

