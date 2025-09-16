Wie wordt de volgende teamgenoot van Max Verstappen? Na een teleurstellend debuutseizoen bij Red Bull zit Yuki Tsunoda duidelijk op de schopstoel; vooralsnog heeft hij nog acht Grands Prix de tijd om zich te bewijzen bij de top in Milton Keynes. Duitse bronnen melden echter dat de promotie van Racing Bulls-talent Isack Hadjar al een uitgemaakte zaak is. Diens vervanger bij het zusterteam staat ondertussen ook klaar in de gelederen.

Het is algemeen bekend dat Red Bull keihard kan zijn voor zijn coureurs. Het lontje van de teamleiding is notoir kort; met name topadviseur Helmut Marko kan onverbiddelijk zijn. Dit jaar kreeg Liam Lawson al na twee Grands Prix de zak. De Nieuw-Zeelander had tijdens de Grands Prix van Australië en China amper kunnen proeven van het hoofdteam, alvorens hij moest terugkeren naar Racing Bulls. Yuki Tsunoda erfde zijn stoeltje, maar ook de Japanner verbleekt naast Max Verstappen.

Met Isack Hadjar hoopt Red Bull een coureur te hebben die zich wél staande kan houden naast de Nederlander. De Fransman presteert consistent bij Racing Bulls en vierde tijdens de GP van Zandvoort zelfs zijn eerste podiumplaats. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport is het inmiddels een publiek geheim dat de jonge Parijzenaar zich volgend jaar bij Red Bull zal voegen. Yuki Tsunoda delft in dezen het onderspit – ook bij Racing Bulls hebben ze al een nieuw talent op het oog.

Arvid Lindblad

Naar verluidt wil het team uit Faenza verder met Arvid Lindblad. De Brits-Zweedse Formule 2-coureur is al geruime tijd onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull en blinkt regelmatig uit in de opstapklasse. Hij won al twee races en staat momenteel zevende in het algemeen klassement. Eerder kreeg de 18-jarige Lindblad op aandringen van Red Bull vervroegd een FIA-superlicentie, waardoor hij op zijn zeventiende al een vrije training kon rijden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Promotie voor Isack Hadjar zou een flinke klap zijn voor Yuki Tsunoda, die sinds zijn Formule 1-debuut in 2021 al droomt van een Red Bull-stoeltje. Toch lijkt het team meer vertrouwen te hebben in Hadjar. Zo noemde Helmut Marko hem eerder al een ‘snelle kerel’ en loofde hij de mentale weerbaarheid van de Fransman. “Hij heeft zeker de mentale kracht om zich staande te houden naast Verstappen”, aldus de Oostenrijker. Ontslag bij Red Bull hoeft niet het einde van Tsunoda’s Formule 1-carrière te betekenen. Zo zou Alpine – dat langzaam het vertrouwen verliest in Franco Colapinto – hem kunnen herenigen met oud-teamgenoot Pierre Gasly.

Formule 2-coureur Arvid Lindblad, een kanshebber voor een stoeltje bij Racing Bulls in 2026 (Red Bull Content Pool)

