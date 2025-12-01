Isack Hadjar leek in Qatar op weg naar een sterk resultaat, maar zag zijn race abrupt eindigen door een technisch defect aan zijn Racing Bulls. De deflector bij het linker voorwiel – een aerodynamisch element boven de band – begaf het, en sneed zijn band open, waarmee zijn kans op punten direct verdween.

Hadjar kwalificeerde zich als zesde en reed ook lange tijd op die positie, tot een onderdeel van zijn VCARB 02 afbrak en zijn band opensneed. Na afloop kon de Fransman zijn frustratie nauwelijks verbergen. “De voorvleugel brak zomaar af, kwam onder de auto terecht en sneed mijn band open. Totaal zonder aanleiding”, zei hij tegen Viaplay. “Het brak gewoon vanzelf af.” Hadjar voelde zich machteloos: “Blijkbaar rijd ik in een LEGO-auto”, sneerde hij, zichtbaar teleurgesteld na zijn DNF.

Racing Bulls-teambaas Alan Permane nam na afloop direct verantwoordelijkheid en erkende dat het team Hadjar had laten zitten. “Allereerst onze excuses aan Isack voor het falende onderdeel”, zei hij. “De linker wieldeflector is afgebroken, waarschijnlijk door de agressieve kerbstones hier. Maar dit mag natuurlijk niet gebeuren. We gaan onderzoeken hoe dit kon plaatsvinden.” Zo’n soort incident is geen uitzondering voor Racing Bulls, want tijdens de Grand Prix van China brak ook al een deel van de voorvleugel van Yuki Tsunoda’s auto. Het team lijkt daardoor opnieuw te moeten zoeken naar de oorzaak van een mogelijk structureel probleem met de aerodynamische onderdelen.

Promotie naar Red Bull

Na de Grand Prix van Qatar is duidelijk dat Hadjar volgend seizoen doorstroomt naar het moederteam Red Bull. De Racing Bulls-rookie maakte dit jaar indruk en pakte zelfs een podium in Zandvoort. Hij vervangt Yuki Tsunoda en zal in 2026 naast Max Verstappen plaatsnemen.

