Isack Hadjar baalt er na de kwalificatie in Las Vegas van dat hij een startplek in de top-vier is misgelopen. Volgens de Franse coureur zat er wel een hogere startplek dan zijn uiteindelijke P8 in tijdens zijn laatste vliegende ronde op het Las Vegas Strip Circuit, totdat Charles Leclerc een gele vlag veroorzaakte. ‘Een gele vlag is een gele vlag, dus dat was het dan’, aldus Hadjar.

Beide Racing Bulls-bolides, in de handen van Isack Hadjar en Liam Lawson, presteerden sterk in de kwalificatie op het stratencircuit van Las Vegas. Zowel de Fransman als de Nieuw-Zeelander wist in Q3 van de sessie te komen, en reed tijdens de eerste snelle ronde vervolgens de voorlopige top-zes in. Maar terwijl Lawson ook daadwerkelijk met een startplaats in de top-zes ervandoor ging, zat er voor Hadjar niet meer in dan P8.

Tot groot ongenoegen van de coureur zelf. “Het had veel beter moeten zijn”, doet Hadjar zijn beklag tegenover de aanwezige media op het Las Vegas Strip Circuit. “Eerlijk gezegd hebben we dit jaar tot nu toe alleen in de regen gereden tijdens races, zonder zicht, dus ik heb mezelf nog nooit echt kunnen bewijzen in de regen in een F1-auto. Vandaag was dus de eerste keer, en ik heb er wel erg van genoten. We zijn snel, dus ik ben blij dat ik mijn eerste F1-kwalificatie in de regen heb gereden.”

Leclerc

Toch baalt Hadjar ervan dat de gele vlag – veroorzaakt door een van de baan geraakte Charles Leclerc – hem weerhield van een beter kwalificatieresultaat. Over de boordradio deed de coureur al zijn beklag. “Waarom was er een gele vlag? Er was niets aan de hand”, riep Hadjar uit onderweg terug naar de pitstraat. De Racing Bulls-coureur kreeg vervolgens de bevestiging dat de gele vlag door Leclerc was veroorzaakt. “Natuurlijk heeft die vent onze sessie verpest. Oh mijn god, het was alsof we aan Leclerc vastgelijmd waren.”

Ook na de sessie is Hadjar ervan overtuigd dat er zonder de gele vlag een startplaats in de top-vier voor hem had ingezeten. “We zijn uiteindelijk genaaid door Charles”, is de Franse coureur duidelijk. “Hij ging van start, er kwam een gele vlag en dat was het dan. Ik ging veel sneller in mijn ronde dan verwacht, we keken naar een plek in de top-vier”, vervolgt Hadjar tegenover Formula1.com. “Maar een gele vlag is een gele vlag, dus dat was het dan. Het is zo frustrerend om daarvoor gas terug te moeten nemen.”

