Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit waarom Max Verstappen op het Las Vegas Strip Circuit net niet mee kon vechten om de pole position. De Oostenrijker had namelijk wel verwacht dat de gewilde startpositie binnen handbereik was voor Verstappen, maar het lukte de Nederlandse wereldkampioen niet om nog een laatste ‘optimale’ ronde te rijden. ‘Er had meer ingezeten’, concludeert Marko.

Heel even had Max Verstappen op de straten van Las Vegas de pole position in handen. Totdat Lando Norris met een ruime drie tienden onder de tijd van de Nederlander dook. Verstappen moest zo genoegen nemen met de tweede plek op de eerste startrij, waar hij zelf wel tevreden mee was. “Het was heel, heel lastig. Nee, dit was niet leuk. Ik hou van racen in de regen, maar dit voelde als ijs”, blikte de viervoudig wereldkampioen na de sessie meteen terug.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko reageerde meteen na de kwalificatie op de prestatie van zijn stercoureur. De Oostenrijker geeft eerlijk dat hij stiekem wel aan pole voor Verstappen dacht. “Na Q1 en Q2 hadden we eigenlijk de pole position verwacht, maar qua timing is dat niet gelukt”, vertelt Marko openhartig aan Sky Germany. “We konden geen laatste ronde nog rijden, zoals Lando dat wel heeft kunnen doen. Alleen toen waren de omstandigheden optimaal en waren onze banden ook afgekoeld, maar uiteindelijk is het gewoon niet gelukt. Er had meer ingezeten.”

Verkeer

Marko wees het verkeer op de baan aan als de belangrijkste factor die Verstappen ervan weerhield zijn potentie in de cruciale laatste momenten van de kwalificatie volledig te benutten. “Het ging vooral om het verkeer, dat alles in de war bracht”, voegt de Oostenrijkse adviseur eraan toe. “Je hebt een redelijk vrije ronde nodig, maar misschien zijn we ook gewoon te vroeg weer de baan op gegaan.”

