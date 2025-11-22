Red Bull-teambaas Laurent Mekies verontschuldigt zich aan coureur Yuki Tsunoda. De Japanner behaalde tijdens de kwalificatie in Las Vegas een negentiende startplaats, maar dat kwam volgens de Franse teambaas vooral door fouten vanuit Red Bull zelf. ‘We hebben behoorlijk grote fouten gemaakt met zijn bandenspanning’, bekent Mekies.

Yuki Tsunoda vangt samen met Ferrari-coureur Lewis Hamilton de race in Las Vegas vanaf de allerlaatste startrij aan. De Japanner kwam tijdens de kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit niet verder dan P19, terwijl teamgenoot Max Verstappen zijn RB21 wel naar de eerste startrij kon rijden. Tsunoda’s tegenvallende kwalificatieresultaat kwam echter niet door de stuurkunsten van de Japanner zelf, zo legt Red Bull-teambaas Laurent Mekies uit.

“We hebben behoorlijk grote fouten gemaakt met zijn bandenspanning”, bekent de Franse teambaas tegenover de aanwezige media in Las Vegas. “Dit soort dingen mogen natuurlijk niet gebeuren. Mijn excuses aan Yuki, hij zat het hele weekend in een goed ritme en het is echt pijnlijk om hem deze kans te ontnemen.” Red Bull heeft naar verluidt nagelaten de bandenspanning aan te passen. Hierdoor zou de Japanner bijna geen grip hebben gehad tijdens de koude nachtsessie.

Rijden op ijs

Tsunoda beaamt inderdaad hij sinds zijn Formule 1-debuut in 2021 nog nooit zulke slechte grip heeft meegemaakt. “We hadden niet verwacht dat we de extreme banden (de regenbanden, red.) zouden gebruiken”, aldus de Red Bull-coureur. “Ik zit maar drie seconden achter de andere coureurs. Ik miste duidelijk iets, want ik reed letterlijk op ijs, dus ik weet niet wat er gebeurd is.” Tsunoda is niet de enige Red Bull-coureur die het rijden tijdens de kwalificatie in Las Vegas vergelijkt met ‘rijden op ijs’. Ook voor Max Verstappen voelde de kwalificatie in de regen ‘als ijs’.

