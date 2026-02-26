Oud-wereldkampioen Mika Häkkinen is vol lof voor zijn McLaren-opvolger Oscar Piastri. De Fin pakte zelfs twee keer de wereldtitel in dienst van de Britse renstal, maar geniet tegenwoordig van de rijstijl van de Australiër. ‘Ik heb altijd een beetje moeite met mijn woorden op de juiste manier kiezen, maar Oscar reed echt prachtig’, prijst Häkkinen de jonge coureur. ‘Daar bestaat geen twijfel over.’

Mika Häkkinen reed zelf tussen 1991 en 2001 in de Formule 1. De coureur kreeg al gauw de bijnaam de ‘Flying Finn’ en won in 1998 en 1999 twee keer de coureurstitel met McLaren. Ook al is hij inmiddels een tijdje uit de koningsklasse, Häkkinen volgt de huidige ontwikkelingen binnen de F1 nog op de voet. Bij zijn oude team McLaren is de Fin vooral onder de indruk van Oscar Piastri, de McLaren-coureur die geboren werd tijdens Häkkinens laatste seizoen in de autosportklasse.

“Allereerst is Oscar een geweldige persoonlijkheid. Een geweldige kerel. Echt nuchter”, vertelt Häkkinen aan Speedcafe. “Geweldig talent. Geweldige autocontrole. Hij kan de auto echt heel goed besturen. Ik denk dat de auto’s en de banden tegenwoordig een van de grootste uitdagingen zijn in de Formule 1, en Oscar kan heel goed met de banden omgaan. Hij reed er heel soepel mee. Ik heb altijd een beetje moeite met mijn woorden op de juiste manier kiezen, maar Oscar reed echt prachtig. Daar bestaat geen twijfel over. Hij was inderdaad heel consistent.”

Häkkinen voorziet ‘geweldige toekomst’ voor Piastri

De Fin zag ook hoe Piastri tegen het einde van 2025 wat fouten maakte, waardoor hij de leiding in het kampioenschap verloor. Häkkinen snapt echter wel dat de Australiër niet tot het einde toe perfect kon blijven presteren. “Toen ik mijn carrière begon, begon ik halverwege het seizoen, zeg maar tijdens de laatste drie Grand Prix van het seizoen, fouten te maken”, legt de tweevoudig wereldkampioen uit. “Ik was moe. Door het constante reizen, de druk, de media. Het was zo ontzettend zwaar. Maar in de loop der jaren ben ik me gaan ontwikkelen. Ik heb ervaring opgedaan. En ik slaagde erin om een volledig seizoen zonder fouten te rijden.”

Volgens Häkkinen is het voor Piastri daarom ook een kwestie van ervaring opdoen. “Oscar is nog jong en begint eigenlijk pas net zijn carrière in de Formule 1. Hij zal zich dus ontwikkelen. Hij zal sterker worden. En dat is wat ik zie gebeuren met hem. Hij gaat het in de toekomst geweldig doen.”

