Lewis Hamilton vreest dat Mercedes ‘in de problemen’ zit als Red Bull de snelheid die zij in Mexico vast weten te houden voor de laatste vier races van het seizoen.

Mercedes verraste op de zaterdag in Mexico nog door de eerste startrij op te eisen nadat Red Bull op basis van de vrije trainingen de favoriet leek voor de poleposition. In de race maakte Max Verstappen echter korte metten met de twee Mercedessen en haalde ze allebei in bij de start, waarna hij aan de horizon verdween. Hamilton moest genoegen nemen met de tweede plek, al gooide thuisheld Sergio Pérez bijna roet in het eten van de Brit, die zijn achterstand op Verstappen zag groeien van twaalf naar negentien punten.

Met nog vier races te gaan is dat gat nog steeds te overbruggen, maar Hamilton vreest voor zijn titelkansen als Red Bull zo sterk blijft als in Mexico. “Er zijn nog vier races te gaan en natuurlijk is een achterstand van negentien punten veel”, weet Hamilton, die Verstappen zijn negende overwinning van het seizoen zag pakken. “Hij heeft heel veel zeges dit jaar”, stelt de Brit vast. “Als zij hun superieure snelheid weten mee te nemen naar de volgende races, dan zitten we in de problemen”, aldus Hamilton.

Lees ook: Palmer: ‘Hamilton mag blij zijn met uitkomst Mexico, het had erger gekund’

“Maar ik weet niet of zij hun grote achtervleugel zullen meenemen, dat is iets waar we natuurlijk achter zullen komen als wij daar arriveren, maar ik hoop dat we daar wat meer in hun buurt zitten”, blikt hij alvast vooruit op de Grand Prix van São Paulo in Brazilië. Daar wordt dit weekend voor de derde en laatste keer een sprintkwalificatie verreden. Daardoor vindt de gewone kwalificatie op vrijdag plaats en moeten de coureurs op zaterdag in de sprintrace strijden om de startposities voor de Grand Prix van zondag, die om 18:00 uur Nederlandse tijd begint.

FORMULE 1 Magazine nr. 16 ligt donderdag in de winkel of bij abonnees op de mat. Bestellen kan hier online. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.