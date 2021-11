Lewis Hamilton mag ‘best blij zijn met de uitkomst van de Grand Prix van Mexico’, denkt ex-Formule 1-coureur Jolyon Palmer. Dit gezien hoe sterk Red Bull er traditioneel is en ook nu weer was.

“Dat Hamilton zeven punten heeft verloren in de titelstrijd, is daarom een volstrekt acceptabele uitkomst”, schrijft Palmer in zijn column voor Formula1.com. “Ik denk dat het afgelopen weekend zeker erger had kunnen aflopen voor hem. Dat was ook nog bijna echt zo, met Sergio Pérez die in zijn nek hijgde en Max Verstappen die het bonuspunt voor de snelste ronde in handen had tot Valtteri Bottas hem dat ontzegde.”

Dat het Verstappens teamgenoot Pérez niet lukte Hamilton de tweede plek afhandig te maken, vindt Palmer eigenlijk teleurstellend van de Mexicaan. “Hoezeer zijn podium voor eigen publiek ook werd gevierd: hij heeft feitelijk niet genoeg gedaan voor Red Bull in een race waarin het een dominante auto had. Het is hem namelijk niet gelukt Hamilton punten af te pakken.”

‘Mexico is Mercedes’ achilleshiel’

Dat Mexico’s Autódromo Hermanos Rodríguez Red Bull zo op het lijf geschreven is, is nog een reden voor Palmer om te denken dat Hamilton de schade goed heeft beperkt. “Voor Mercedes is het altijd een soort achilleshiel geweest. Red Bull is er daarentegen altijd sterk geweest. Zelfs in seizoenen waarin ze niet eens mochten dromen van meedoen om de titel, wisten ze de afgelopen jaren in Mexico te winnen.”

“Nu we een seizoen hebben waarin Red Bull bijna overal kan winnen, was het bijna ondenkbaar dat ze in Mexico te verslaan zouden zijn.” Komend weekend in Brazilië is Red Bull volgens de Brit wellicht weer (licht) in het voordeel, al verwacht hij dat de laatste drie races, in het Midden-Oosten, Mercedes beter liggen. Palmer denkt zodoende dat de titelstrijd tijdens het slotweekend in Abu Dhabi beslist wordt.

Belangrijke rol teamgenoten

Palmer voorspelt daarbij ook dat de teamgenoten van Hamilton en Verstappen nog een belangrijke rol in het WK kunnen spelen. Dit door punten af te pakken van de titelrivalen. Vooral Bottas moet wat dit betreft aan de bak, met zijn teamgenoot Hamilton die nu al tegen negentien punten achterstand op Verstappen aankijkt. “Hamilton heeft hem nodig, maar Bottas heeft dit jaar pas één keer punten van Verstappen afgepakt.”