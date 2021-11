Lewis Hamilton heeft op Twitter uitleg gegeven bij de opmerking die hij na de Grand Prix van Mexico maakte over Sergio Pérez. Die was volgens de Brit niet bedoeld om de Mexicaan af te kraken.

Hamilton finishte de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez zondag op de tweede plaats. Hij had een flinke achterstand op racewinnaar Max Verstapppen maar een bescheidene marge op de nummer drie Pérez. De Mercedes-coureur baalde dan ook stevig en zei na de race: “dat Pérez zo dicht achter me kon blijven, laat zien hoe snel die Red Bull is.”

Die opmerking werd opgevat als een sneer aan het adres van de Mexicaanse coureur. Hamilton haastte zich vandaag om dat recht te zetten. Op Instagram laat hij weten dat zijn opmerking niet bedoeld was om Pérez als zwakke coureur weg te zetten. “Ik wil er zeker van zijn dat mensen niet verkeerd begrijpen wat ik gisteren zei. Ik heb veel respect voor Sergio en ik vind dat hij het geweldig doet bij zijn nieuwe team. Hij is dit seizoen zo veel beter geworden. Ik weet hoe moeilijk het is om vooruitgang te boeken bij een nieuw team, het kost tijd.”

Instagram Lewis Hamilton

Het ging Hamilton er alleen om duidelijk te maken hoe lastig de omstandigheden in Mexico zijn. “Mijn commentaar was simpelweg dat het volgen van een andere auto in Mexico enorm moeilijk is vanwege de lage luchtweerstand die we allemaal hebben”, verklaarde de Brit. “Daarom wordt er heel weinig ingehaald. Maar hij kon zo goed volgen dat het duidelijk is hoeveel meer downforce ze [Red Bull] hebben. Een grote pluim voor Checo, die het netjes hield.”

Hamilton feliciteerde Pérez zondagavond al op Twitter. De Red Bull-coureur reageerde daar weer op met een ‘Dank je, man!

Twitter Lewis Hamilton

Hamilton had op de finish van de Mexicaanse Grand Prix een voorsprong van 1,2 seconde op Pérez. In het WK staat de Brit nu 19 punten achter op Verstappen.