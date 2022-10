Charles Leclerc pakt in de straten van Singapore zijn negende pole position van het seizoen. Lewis Hamilton zat er de hele kwalificatie enorm dichtbij, maar vist weer achter het net en start de Grand Prix van Singapore vanaf de derde stek.

De zevenvoudig wereldkampioen rook zeker in de derde kwalificatiesessie bloed. Op een snel opdrogend Marina Bay Street Circuit ging de Brit als de bliksem. Iedere ronde die Hamilton noteerde, zorgde voor een tijd die meer dan een seconde sneller was. Hamilton leek lange tijd één van de enigen die de banden direct op temperatuur kreeg. “De auto lijkt er gek genoeg de ene keer wel zin in te hebben en de andere keer niet”, grapt Hamilton.

“Het was een enorm moeilijke kwalificatie. Ik ben blij om op de tweede rij te morgen starten, maar we hadden hier pole position kunnen starten”, zegt Hamilton direct nadat hij uit de auto klimt.

Foto: Motorsport Images

“Ik hoopte op een soort ronde zoals 2018, maar helaas rijdt de auto niet zoals de bolide die we toen hadden.” In de hoop de race te kunnen winnen hoopt Hamilton vooral op een goede strategie: “Als het team met een goede strategie komt, kunnen we de race nog winnen”, sluit Hamilton af.