Lewis Hamilton baalt ervan dat er niet meer inzat dan een Q2-uitschakeling tijdens de kwalificatie in Azerbeidzjan. De zevenvoudig wereldkampioen voelde zich na de vrijdag in Bakoe namelijk ‘sterk genoeg’ om zelfs voor de polepositie te strijden. ‘En dat heb ik het hele jaar nog niet gehad’, verzucht Hamilton.

Lewis Hamilton zag zijn kwalificatie in Bakoe vroegtijdig tot een einde komen. De Ferrari-coureur kwam niet verder dan Q2, en staat daarom op de zondag vanaf zijn twaalfde startpositie een inhaalrace te wachten. Het was een verrassing voor Hamilton zelf, die had verwacht om zelfs voor de top drie-startplaatsen te kunnen vechten.

“Ik dacht echt dat ik vandaag zou strijden om een plek in de top-drie”, vertelt een verbaasde Hamilton in Azerbeidzjan. “Ik dacht dat ik vandaag misschien wel polepositie zou kunnen pakken, zo sterk voelde ik me. En dat heb ik het hele jaar nog niet gehad.” De wereldkampioen eindigde de tweede vrije training op het Baku City Circuit nog bovenaan de tijdenlijst.

‘Doel is nog altijd top-drie’

Volgens Hamilton kwam zijn teleurstellende resultaat een etmaal later niet door zijn eigen rijden, maar door de uitvoering vanuit Ferrari. Toch is de zevenvoudig wereldkampioen hoopvol voor het hoofdnummer op de zondag. “Ik hoop echt dat we morgen een behoorlijk tempo hebben, een goede snelheid op het rechte stuk, zodat we hopelijk tegen andere auto’s kunnen vechten”, blikt Hamilton alvast vooruit. “Weet je, er kan hier zoveel gebeuren met safety cars en allerlei strategieën kunnen echt een rol gaan spelen. Dus ik ga er gewoon zo optimistisch mogelijk in en ik ga nog steeds proberen om in de top-drie te eindigen. Dat is al de hele week mijn doel.”

